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轉骨方吃了會長高？人人可吃？　專家揭「5大轉骨迷思」

轉骨方吃了會長高？人人可吃？　專家揭「5大轉骨迷思」
轉骨方吃了會長高？人人可吃？　專家揭「5大轉骨迷思」

健康醫療網

2022-06-10 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】生長發育是一場馬拉松，一開始起跑點就比較前面是遺傳天生的優勢，但這場賽跑有第二次衝刺的時後，就是黃金生長期—青春期，女生10~13歲，男生12~16歲，逐漸出現第二性徵，就是所謂的「轉骨期」。

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何謂轉骨？　長高不一定會出現明顯徵兆

中醫診所郭哲彰院長表示，轉骨是台灣特有的名詞，就現代醫學而言，「轉骨」偏向於青春期的發育。生長加速是青春期的特徵，這階段身高突飛猛進最多一年可長高十二公分，女生大約六到八公分，而男生大約八到十公分。不同體質的孩子在長高時會出現不同反應，如：生長痛、抽筋，但有的孩子不會有明顯徵兆。

轉骨5大迷思　你中幾個？

迷思1：轉骨方＝長高

吃轉骨方其實不是單純為了長高，青春期孩子會出現第二性徵，對異性好奇，荷爾蒙改變身心容易失調，再加上時有功課壓力，容易產生焦慮、急躁不安的現象，這些皆會造成心理上的壓力。因此，在孩子適合的時期服用轉骨方，配合運動、營養、睡眠、情緒、紓壓等保健，方能真正協助孩子把握青春期健康成長。

迷思2：青春期前就要服用傳統轉骨方

傳統的轉骨方服用時機點是在男子聲帶變聲，女子初經以後才能服用。過早服用傳統的轉骨方容易導致性早熟，加速骨骺快速癒合，反而不利於身高增加；通常男生最好在是國小五、六年級，女生是國小四、五年級便可開始調理。

迷思3：服用了轉骨方應立即見效

中醫轉骨有兩個階段，第一階段是「抽高方」，第二階段是「傳統轉骨方」，轉骨的兩個階段不能調換順序。服用第一階段轉骨方「抽高方」一般是三個月為一個療程，建議每月評估孩子的身高成長狀況。

迷思4：孩子長不高是父母的問題？

長高的問題牽涉很廣，基本上與遺傳極大相關。有句話說：「修正終點父母身高」，父母預估男生身高是「父親身高+母親身高+12，再除以2 」，女生身高是「父親身高+母親身高-12，再除以2」，此準確率高達70%，剩下30%則透由後天各方面加強，便能幫助孩子長高。

迷思5：一定要服用轉骨方嗎？

不一定每個孩子都要服用轉骨方，國小孩子若每年長高低於四公分，表示生長有遲滯，當這孩子進入青春期、準備快速生長之前，父母一定要好好調養孩子的身體；而轉骨因人而異，須依不同體質與性別給予藥方，不能任意服用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54035

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