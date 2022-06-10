全國第2例「MIS-C」個案康復出院！羅一鈞籲：帶孩子接種疫苗

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個案縣市分布
- 高雄市10,822例
- 臺中市10,570例
- 新北市10,201例
- 臺南市6,355例
- 桃園市6,298例
- 彰化縣5,266例
- 臺北市5,129例
- 屏東縣3,130例
- 新竹縣1,783例
- 雲林縣1,717例
- 苗栗縣1,712例
- 新竹市1,525例
- 南投縣1,480例
- 嘉義縣1,405例
- 宜蘭縣1,285例
- 花蓮縣1,127例
- 基隆市983例
- 嘉義市937例
- 臺東縣792例
- 澎湖縣250例
- 金門縣149例
- 連江縣5例
指揮中心指出，今日新增211例本土病例死亡個案，為126例男性、85例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、83例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月3日至6月6日，死亡日期介於5月16日至6月7日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有一位17歲男性，本身有慢性神經系統相關疾病，曾接種2劑疫苗，5月30日開始咳嗽痰多、呼吸困難和意識不清，送到急診發現血氧和血壓偏低，PCR檢驗陽性，因氧氣濃度偏低、呼吸困難，在急診插管使用呼吸器，並且收治在加護病房。
個案經過檢查確認肺炎、呼吸窘迫後，住加護病房使用免疫球蛋白、類固醇和瑞德西韋，在加護病房當中，不幸發現敗血性休克和多重器官損傷於6月1日去世，為13歲到18歲中第2例死亡個案。
重症增新91例！國內第二例MIS-C個案5歲男童已康復出院
羅一鈞指出，今日新增575例中重症，包含384例中症、91例重症，目前輕症/無症狀比例為99.67%。
針對我國第2例多系統炎症症候群（MIS-C）個案，羅一鈞進一步說明，該名5歲男童本身沒有慢性病史，在4月30日確診新冠肺炎，症狀為發燒腹痛和嘔吐，後來順利康復並解隔；5月26日再度發燒嘔心、腹瀉等腸胃道症狀、結膜發紅情況，到診所就醫後，仍然持續發燒，並發燒至40度高溫；6月2日就醫，經檢查發現結膜充血、腹痛，進一步檢查發炎指數升高、冠狀動脈有擴大狀況，經過免疫球蛋白等藥物治療情況好轉，已經在6月7日順利出院，為MIS-C康復個案。
羅一鈞呼籲，兒童、青少年確診新冠肺炎後，6週內持續發燒且出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血以及頭暈等任一症狀，應立即就醫。只要接種一劑疫苗可降低MIS-C風險達九成以上，各國報告從90％至97％都有，建議家長們可以儘速帶孩子們接種疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54076
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