本土＋68,347例！歐美爆Omicron新變種「BA.5」　羅一鈞：傳播力更強

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個案縣市分布
- 臺中市10,032例
- 高雄市9,864例
- 新北市8,858例
- 臺南市6,291例
- 桃園市6,081例
- 彰化縣5,088例
- 臺北市4,891例
- 屏東縣2,989例
- 新竹縣1,748例
- 雲林縣1,597例
- 南投縣1,530例
- 苗栗縣1,509例
- 新竹市1,272例
- 嘉義縣1,266例
- 宜蘭縣1,259例
- 花蓮縣1,063例
- 基隆市965例
- 臺東縣806例
- 嘉義市753例
- 澎湖縣230例
- 金門縣198例
- 連江縣21例
指揮中心指出，今日新增213例本土病例死亡個案，為120例男性、93例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、135例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中今日沒有兒童、青少年、年輕人死亡，40多歲死亡個案則有5例，本身都有癌症、中風、心血管疾病、神經系統疾病等慢性病史，僅1人接種過1劑疫苗。
針對今日新增553中重症，其中344位中症、209位重症，羅一鈞進一步說明，特殊重症新增一位MIS-C個案，為南部6歲女童，本身沒有慢性病史，5月5日PCR確診，5月13日解隔後精神、活動力正常，只有輕微咳嗽。
羅一鈞表示，該女童確診後第4週再次發燒到38.5度長達3天，同時出現嘔吐、食欲活動力減退，至醫院急診收治住院觀察治療，後續檢查發現女童發炎指數升高，經抗生素治療狀況並未好轉；經評估，該女童有腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、頭暈等與MIS-C有關的症狀，加上兩側眼睛結膜紅，口腔部分有草莓舌、四肢肢體末端浮腫、脖子出現紅疹等，且血壓偏低，醫師診斷為MIS-C併發症，6月6日轉入兒科加護病房繼續治療，使用靜脈注射免疫球蛋白及類固醇，經治療後該女童血壓和其他生命徵象、發燒等都已獲得穩定，目前仍在加護病房持續觀察和治療。
羅一鈞總結，上述為我國今年第3例MIS-C個案，3例都是兒童，屬於6至12歲好發MIS-C的年齡層，國內目前累積兒童重症44位，包含MIS-C有3例、腦炎18例、肺炎9例、敗血症3例、哮吼4例，家中死亡5例、共病2例。
Omicron新變種BA.5傳播力更強
目前歐美BA.4、BA.5個案數比例有上升的趨向，5月底到6月初英國BA.4佔12%、BA.5佔18%，美國BA.4佔5%、BA.5佔8％。羅一鈞指出，很多專家預估BA.4、BA.5免疫逃脫能力較強，很多感染過BA.2民眾，免疫效果也慢慢減退中。此外，BA.5傳播力更高，因此是有可能會取代BA.2，成為下一波主流病毒株，但仍有待觀察。
雖然疫苗保護效果會減退，羅一鈞也強調，對於預防重症死亡效果，並不會因為BA.4、BA.5有所不同，所以還是鼓勵大家接種疫苗；至於莫德納次世代疫苗，有待研究成果出爐，較能作後續評估。
至於國內病毒定序報告，羅一鈞說明，自4月1日統計至今，共有1058例，其中境外移入260、本土798例。這當中BA.2佔96%（不分本土與境外），BA.1在4月21日驗出最後一例後， 到現在驗到的都是BA.2。至於BA.4、BA.5等Omicron變異株，目前國內還沒有發現。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54093
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