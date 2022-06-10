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解熱止痛藥怎麼選？　食藥署解析「適應症狀、服用禁忌」

解熱止痛藥怎麼選？　食藥署解析「適應症狀、服用禁忌」
解熱止痛藥怎麼選？　食藥署解析「適應症狀、服用禁忌」

健康醫療網

2022-06-10 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】進入大疫情時代，許多民眾都會到藥局購買備用藥品，以緩解輕微不適的症狀，其中又以解熱止痛藥最為常見。但是解熱止痛藥種類多，針對不同病症和個別身體狀況的差異，都有不同選擇。

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服用乙醯胺酚　小心用藥問題

食藥署說明，解熱止痛藥主要分為兩類：乙醯胺酚 （acetaminophen）及非類固醇消炎止痛藥 （NSAIDs）。兩類止痛藥都有指示藥品的選項，皆可在藥局諮詢後購買作為居家常備藥。乙醯胺酚是最常使用的解熱止痛藥，直接作用在腦部阻斷疼痛傳導，具有退燒、止痛作用，副作用不多、較不傷腸胃，大約半天就可以排出體外；主要經由肝臟代謝，因此喝酒時不能併服，以免對肝臟造成損害。

併服綜合感冒藥　恐有過量疑慮

大部分的綜合感冒藥、感冒藥水或退燒藥中，常含有乙醯胺酚，單次用藥含量大約介於250-500 mg之間，若同時與其他綜合感冒藥併服，可能會有過量問題。以一顆500 mg的乙醯胺酚止痛藥來說，健康成人一天最多不超過8顆，單次使用不超過2顆，若同時使用感冒藥水或其他退燒藥就可能過量，因此不宜併用此類藥物。

消炎止痛藥品　多為醫師處方

至於非類固醇消炎止痛藥是藥物類別的總稱，可透過抑制體內的環氧化酶達到消炎止痛的作用，大部份為醫師處方用藥，但有少數藥品是經過醫師、藥師諮詢後可以自行購買，其中又以伊普芬（ibuprofen）成分最常見。這類藥品雖然較乙醯胺酚類止痛藥多了抗發炎的作用，相對也會增加腸胃道的副作用，若有長期使用需求或是腸胃道疾病者（例如：胃、十二指腸潰瘍），應先請醫師診治。

食藥署也提醒，有研究指出非類固醇消炎止痛藥可能會增加心血管疾病的發生率，建議使用前先請醫師或藥師進行風險評估。此外，伊普芬成分的藥品說明書也註記「在冠狀動脈繞道手術後14天內禁止使用」，請民眾在用藥前多留意。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54041

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