連5黑！5月證交稅年減51.2%　逾9年最大降幅

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就個別稅目來看，營所稅5月實徵淨額232億元，年增16億元，年成長7.2%，主因結算申報自繳稅額增加；累計1至5月實徵淨額393億元，年增200億元，年增1倍，除前項因素外，尚因延分期案件繳納稅額增加及去年有大額退稅所致。
綜所稅5月實徵淨額339億元，年增46億元，年成長15.5%，而累計1至5月實徵淨額1692億元，年增226億元，年成長15.4%，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加及房地合一課徵所得稅增加所致。
至於5月營業稅（含金融業營業稅）實徵淨額1015億元，年增160億元，年成長18.7%，累計前5月實徵淨額2658億元，年增204億元，年成長8.3%，主因進口礦產品、電子零組件、化學品、基本金屬及其製品等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加的交互影響。
在證交稅部分，今年5月及前5月上市櫃股票平均每日成交值分別為2843 億元、3373億元，均較去年同期5781億元、4651億元減少滿多的，也使得5月證交稅實徵淨額144億元，年減150億元，年減51.2%，也是102年3月以來最大減幅，而累計1至5月實徵淨額799億元，亦較去年同期減少299億元，年減27.2%。
不過，陳玉豐表示，就5月來看雖然證交稅收連5個月負成長，但日成交值2843億元仍是歷年同期次高水準，而就今年前5月證交稅收799億元來看，也還是歷年同期次高，前5月日成交值3373億元，亦是歷年同期次高，也就是說，今年前5月證交稅收只比去年來得低，只是以目前情況來看，在通膨、升息、俄烏戰爭及大陸風控等不確定因素仍多，股市震盪加劇下，勢必也會影響今年證交稅收，所幸目前預估全年經濟成長率有望超過3%，還是比較樂觀，因此證交稅收還需再觀察。
至於貨物稅5月實徵淨額128億元，年減41億元，減少24.4%，其中油氣類減少21億元，減少29.1%，主因基於穩定民生物價，調降汽、柴油貨物稅所致，車輛類減少21億元，減少26.4%)，主因新車銷售下滑及車輛汰舊換新核退稅額增加。而累計前5月實徵淨額61億元，年減150億元，減少19.7%，其中油氣類減少97億元，年減26%，亦因汽、柴油貨物稅調降影響，車輛類減少46億元，年減14.8%，主因進口車稅額減少。
在土地增值稅部分，5月實徵淨額86億元，年減23億元，減少21.1%，累計1至5月實徵淨額 452 億元，年減13億元，減少2.9%，均受去年同期有大額稅款徵起案件的影響所致。5月土增稅徵起件數5萬6310件，年減8215件，減少12.7%；累計1至5月土增稅徵起件數28萬172件，年減1萬996件，年減3.8%。
至於遺產稅5月實徵38億元，年增加11億元，年成長40.6%，主因大額稅款徵起案件增加；累計前5月實徵淨額128億元，年減少2億元，減少1.4%。房屋稅5月實徵淨額506億元，年增9億元，成長1.7%，累計前5月實徵淨額541億元，年增12億元，年增2.3%，主因今年開徵件數增加所致。
不過，對於全年稅收預估，陳玉豐強調，由於今年所得稅申報又延長到6月，綜所稅、營所稅都還沒申報結束，要預估今年稅收情形上就比較難，要等大筆的綜所稅、營所稅申報完成之後，才會比較明朗。