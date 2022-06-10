法院認證口頭居隔無效？北市衛生局：5提審聲請皆遭駁回

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北市衛生局指出，自4月起，全國本土病例遽增，中央流行疫情指揮中心於4月10日記者會上宣布民眾接獲衛生單位電話通知時，即應遵守防疫規定，北市衛生局為利及時圍堵傳染病擴散，依循中央政策辦理。指揮中心後於5月1日緊急上線「確診個案自主回報疫調系統」，惟因確診個案申請案件數爆大量，部分確診民眾未能第一時間接獲電子指定隔離處所通知書，現中央已完成系統優化，5月1日後確診之民眾，如仍未取得電子隔離通知書者且超過採檢日3天者，可利用數位新冠病毒健康證明平台(https://dvc.mohw.gov.tw)線上申請補發確診者指定處所隔離通知書及檢驗結果數位證明。
北市衛生局再次呼籲，防疫人人有責，依傳染病防治法規定，法定傳染病確診者應依中央主管機關公告之防治措施處置，確診者經醫師診斷或接獲衛生單位通知，即應遵守防疫規定，落實於指定處所完成隔離措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。