COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

法院認證口頭居隔無效？北市衛生局：5提審聲請皆遭駁回

▲針對媒體報導法院認證「口頭居隔無效」，北市衛生局表示，5提審聲請皆遭駁回。(資料照／軍聞社提供)
▲針對媒體報導法院認證「口頭居隔無效」，北市衛生局表示，5提審聲請皆遭駁回。(資料照／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-10 17:30:39

新冠肺炎本土疫情劇增，不少民眾確診卻沒有收到居隔單，僅由衛生局電話口頭要求隔離，媒體報導，有民眾認為是程序瑕疵，向法院聲請提審要求解除電子圍籬，法院認證衛生局「口頭告知」居隔無效。對此，北市政府衛生局今 （10）日表示，有關媒體報導確診民眾聲請提審，法院判無效一事，並非事實。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市衛生局今日記者會上，專任委員紀玉秋表示，統計自111年4月8日至6月1日期間，共有7位民眾對於新冠肺炎隔離措施向法院提出提審聲請，其中2案當事人撤回提審聲請，其餘5案皆被法院裁定聲請駁回。

北市衛生局指出，自4月起，全國本土病例遽增，中央流行疫情指揮中心於4月10日記者會上宣布民眾接獲衛生單位電話通知時，即應遵守防疫規定，北市衛生局為利及時圍堵傳染病擴散，依循中央政策辦理。指揮中心後於5月1日緊急上線「確診個案自主回報疫調系統」，惟因確診個案申請案件數爆大量，部分確診民眾未能第一時間接獲電子指定隔離處所通知書，現中央已完成系統優化，5月1日後確診之民眾，如仍未取得電子隔離通知書者且超過採檢日3天者，可利用數位新冠病毒健康證明平台(https://dvc.mohw.gov.tw)線上申請補發確診者指定處所隔離通知書及檢驗結果數位證明。

北市衛生局再次呼籲，防疫人人有責，依傳染病防治法規定，法定傳染病確診者應依中央主管機關公告之防治措施處置，確診者經醫師診斷或接獲衛生單位通知，即應遵守防疫規定，落實於指定處所完成隔離措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

交通局科長PTT發文攻擊議員　北市府：遭記過自請調職

議員批民眾黨寄生金控　柯文哲反嗆：國營事業新潮流更多

斯洛伐克訪團議員太帥　高虹安大讚：帥到可當明星

斯洛伐克訪團傳確診　外交部：依緊急應變計畫妥善照料

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀