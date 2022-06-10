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居家視訊「假」上課　親子溝通降緊張情緒

居家視訊「假」上課　親子溝通降緊張情緒
居家視訊「假」上課　親子溝通降緊張情緒

健康醫療網

2022-06-10 19:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】學生因疫情改視訊上課後，一開始開心，久了之後卻感到無聊，覺得學習分心、視訊互動差、無法與好友相處等，衛福部彰化醫院精神科收到不少諮詢個案，甚至有學生指稱，視訊上課後上網名正言順，父母管不到，忙著組隊打怪，衍生親子關係緊張。

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視訊上課卻打怪　親子衝突加劇

彰化醫院心理師林宇駿表示，組隊打怪的這名學生被家長帶到精神科就診，其實也沒什麼精神疾病，就是一時沈迷，醫師請父母和兒子之間訂好打怪時間表，雙方約定1天不能超過1小時，兒子接受家長架設監視器監看，雙方暫時解決問題。

居家視訊上課　日常生活應如常

彰化醫院精神科主任梁孫源表示，隨著疫情變化，隨時會出現視訊上課的情況，要上班的家長困擾於無法盯著在家視訊上課的子女，其實，這也是培養孩子獨立的一個機會，最好和子女做好溝通，一起建立一個視訊環境和行程。

而視訊上課是防疫的產物，效果當然會比較差，也會影響到人際互動，建議家長最好和孩子一起制定行程表，雙方遵守，一起度過視訊上課的日子。

林宇駿心理師也建議，視訊上課的環境最好要建立分開的區域，書桌或書房是上課區，床是睡覺區，不要混在一起，而且要建立一個行程表，和以往上學儘量維持一個穩定的模式。

長時間出現憂鬱反應　應尋求專科醫師協助

梁孫源主任指出，學生因疫情暫停到校上課，除了改以視訊上課，還可能少了畢業旅行、園遊會、運動會、授袍等原本期待的行程，可能會感受到不開心，甚至焦慮、悲傷，這些都是正常反應，如果時間過長還無法放下，可以尋求專業醫師協助，最好是可以正向面對，譬如說，沒有畢業典禮也沒什麼不好，是一種獨特的時代意義。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54042

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