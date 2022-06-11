壞特?te澎湖花火節獻唱 賞煙火「下次跟未來男友看」
金曲最佳新人壞特?te受澎湖花火節主辦單位之邀，6/9赴美麗的澎湖灣擔任演唱嘉賓，一連獻唱〈睡不著〉、〈seh ah seh〉、〈虧欠〉等招牌歌為當晚煙火晚會帶來最高潮；第一次參加澎湖花火節的她超級期待這次澎湖之旅，前一天更像小學生畢業旅行一樣睡不著覺，原本擔心梅雨季澎湖連日暴雨天氣無法看到煙火，沒想到一到澎湖竟然遇到難得天公做美放晴，在演唱結束後不但順利看到煙火秀施放，更欣賞到當晚加碼的3D無人機燈光秀，讓壞特?te開心到尖叫連連，而燦爛煙火加上現場有許多成雙成對的情侶催化浪漫氛圍，讓單身的壞特?te看了好不羨慕，更暗自許願：「希望下次來澎湖看煙火身旁也有個情人做伴！」
而這次赴海島演唱的壞特?te笑說自己今年跟「海」特別有緣，近期因為學衝浪而愛上大海的她，非常享受在海裡逐浪洩壓的快感，還因為常常跑海邊而激發不少創作靈感，最近更一個人出走墾丁閉關三天作一趟心靈沉澱之旅，還因此寫了幾首demo；難得獨處的她笑說：「在台北生活步調快又忙碌，而且身旁總有親友們陪伴不容易感到孤單，不過這次一個人去墾丁真的有嚐到『孤單』的滋味，試著跟自己獨處發現沒有這麼容易，我記得第一天到的時候晚上騎著摩托車在海邊閒晃，可能頓時覺得自己很淒涼，還不小心哭了出來！不過隔一天就發現獨處其實滿好的，試著跟自己對話擁抱自己的好跟不好，三天閉關下來收穫很多！」有趣的是，在墾丁獨處寫「我的出走日記」的壞特?te原本想說沒人會認出她，結果沒想到在吃飯時竟然巧遇高爾宣，兩人碰到第一句話笑說：「挖靠！地球也太小了！」原來高爾宣為了工作恰巧到墾丁，就這樣被壞特?te遇到，讓她笑說：「也算是這次墾丁之旅的小確幸！」
除了逐浪、看海激發創作靈感，有著雙子座興趣廣泛個性的壞特?te最近竟拾起畫筆學畫畫，要忙著寫歌又要衝浪的她還「一心多用」開始畫起素描，讓工作人員忍不住虧她：「到底要把自己搞到多忙！」壞特?te透露自己想學畫的最主要原因是想讓自己容易浮躁的心「靜下來」，坦承自己個性容易分心的她發現在開始畫畫之後，自己的心也會隨著畫筆、下筆而跟著注意力集中，希望藉著學畫來訓練自己的專注力的壞特?te，更透露在開始學畫後對於寫歌創作速度更能一氣呵成，越畫越有心得的她笑說：「之後如果畫畫有再進步一些，有機會再把畫作跟大家分享！」
最近忙著孵新專輯閉關的壞特?te，更藉著這次來工作機會來澎湖好好放鬆一番，享受吹海風、看海景外更大啖澎湖海鮮紓解壓力，她自曝目前製作新作進度接近50%，並預告新專輯將於年底推出，她更透露曲風將不侷限在自己擅長的LO-FI風格，更有別於上一張專輯《一個人的臥室》呈現的氛圍，新專輯曲風將走「明亮」路線，從雷鬼、電音元素都能聽到，她笑說：「是時候要『走出臥室』嘗試些新事物，讓大家聽聽不一樣的壞特?te！」（編輯：楊穎軒）