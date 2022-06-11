吳亦凡涉強姦案拖1年！法院低調開審　偶像恐吃10年牢飯

曾為韓國偶像男團EXO成員之一的加拿大籍歌手吳亦凡，自去年6月被網紅都美竹踢爆引誘未成年少女一事，8月因涉嫌強姦罪遭到北京警方逮捕，就此消失於螢光幕前，該案延宕近10個月，一度傳出他脫身返回加拿大，昨（10）日官方終於此案宣布開庭，因涉及隱私不公開審理，法院將擇期宣判，吳亦凡恐面臨最高10年徒刑！





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▲吳亦凡遭網紅都美竹爆料「選妃套路」，專找年輕女孩下手。（圖／吳亦凡微博）

▲都美竹踢爆吳亦凡將歌迷當作後宮選妃。（圖／翻攝都美竹微博）

吳亦凡去年被都美竹指控引誘少女發生性行為，誆騙是兩人戀愛關係，事後卻遭冷暴力對待，他雖公開澄清兩人僅見過一面，沒有特殊關係，大力否認相關罪嫌，但隨即引發連鎖效應，外界才發現受害者不只一人，而是男星透過相同手法，讓許多女粉絲上鉤，把歌迷後援會當作後宮選妃，因有未滿18歲的受害者，因此遭警方逮捕調查。





▲網紅都美竹讓吳亦凡坐牢，自己處境也不好過。（圖／翻攝都美竹、吳亦凡微博）

此案爆發後，吳亦凡微博帳號被封，發聲管道全消失，丟了10多個代言，因代言人形象損害商譽面臨天價賠償，讓吳母相當苦惱，當時官方僅以「吳某凡」釋出相關消息，許多粉絲仍想為他開脫罪名，如今開庭審理後，證實嫌疑犯就是男星吳亦凡。日前他的推特背景一度換上藍天白雲，又突然刪除帳號，粉絲一度以為他無罪返回加拿大，官方這次宣布開庭審理，讓粉絲希望落空。





此案爆發一年後終於開庭，涉及受害者隱私，將選擇不公開審理，大陸律師指出，依法最慢在3個月內宣判，而吳亦凡被扣上的「強姦罪」、「聚眾淫亂」兩個罪名，至少3年刑期起跳，最高可判刑10年，若涉及幼童的話情節重大還可能判無期徒刑，且不因外國籍而免除刑責，吳亦凡恐免不了牢獄之災。



