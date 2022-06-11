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內幕／年底選戰國民黨走中間路線　竹苗高雄拼7月初提名

▲朱立倫已完成多數縣市長提名，僅剩新竹、苗栗及高雄，待朱立倫訪美結束後將優先處理。（圖／資料照片）
▲朱立倫已完成多數縣市長提名，僅剩新竹、苗栗及高雄，待朱立倫訪美結束後將優先處理。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-06-11 09:59:10

國民黨備戰2022大選，縣市首長人選大致底定，僅剩新竹、苗栗、高雄三縣市尚未敲定。其中竹市部分，黨中央並不排斥地方共推的新竹議員林耕仁；苗栗雖立委徐志榮婉拒，但仍鎖定徐出線；至於高雄方面，外界一直點名的智庫執行長柯志恩也有鬆口跡象。黨主席朱立倫訪美行結束，預計6月底、7月初會完成剩餘三縣市提名，連任縣市在7月底前完成，8月底全代會上，選將陣容正式成形。

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國民黨縣市長提名日前雖有紛擾，不過都逐漸整合完成，黨務人士指出，國民黨的提名進度比民進黨還快，且國民黨打出的牌很美，都是走中道、理性、支持自由民主價值的候選人，像是北北基桃的立委蔣萬安、新北市長侯友宜、前行政院長張善政、前立委謝國樑都是形象好的人選。

黨務人士提到，朱立倫就任黨主席以來，一直都希望讓國民黨走回中道路線，這次朱立倫的訪美行，更是在展現國民黨親美的價值，試圖撕下親中標籤，讓國民黨的路可以更廣，爭取更多中間選民的支持。

至於目前懸而未定的縣市，僅剩新竹、苗栗及高雄，新竹部分，黨中央並未排斥地方共推的議員林耕仁，苗栗部分，雖徐志榮婉拒，由於徐民調高、地方也支持，黨中央仍屬意由徐參選，會持續進行溝通。

而高雄方面，是目前黨中央最苦惱的戰區，高雄長期以來綠大於藍，本就是藍營艱困選區，又加上罷韓傷痕，如何佈高雄這一局備受考驗。

黨內人士指出，國民黨長期以來，在選戰佈局上，都缺乏長遠的思維，總是派一個人到艱困選區選，選完也沒有留下來蹲點，導致無法延續，因此，若國民黨想要經營艱困選區，勢必要找出願意長期蹲點的候選人，長遠來看，才有勝算。

近日一直被點名參戰的柯志恩昨日在廣播節目親曝，朱立倫在訪美前確實有跟她提及慎重考慮參選高雄一事，雖柯志恩表示，參選不在目前的生涯規劃中，但黨內人士認為，柯志恩昨日的受訪內容是有前提的鬆口。

黨內人士稱，柯志恩跟目前其他黨的縣市長候選人路線一致，是中道、理性的人選，又可以加入以台中市長盧秀燕為首的縣市長女力戰隊，的確是很不錯的佈局，若柯志恩真的有意參選，應主動走訪高雄，後續黨中央才有機會跟柯志恩再談下一步。

朱立倫即將結束為期10天的訪美行，回台後第一步就是繼續加速整合地方，完成尚未提名的三縣市及連任縣市佈局，預計6月底、7月初就會完成新竹、苗栗、高雄提名，連任縣市長則在7月底完成，8月底全代會上通過後，正式迎戰2022年底九合一選戰。

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