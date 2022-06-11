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美通膨加劇！新台幣是否會見30元？專家點出觀察指標

▲美國通膨再飆升，市場擔心美國將採取更積極升息來平抑通膨，美股應聲重挫，美元指數續漲，新台幣兌美元恐怕面臨更沈重貶壓。（圖／記者顏真真攝）
▲美國通膨再飆升，市場擔心美國將採取更積極升息來平抑通膨，美股應聲重挫，美元指數續漲，新台幣兌美元恐怕面臨更沈重貶壓。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-06-11 10:23:19

美國公布5月消費者物價指數（CPI）年增率8.6%高於市場預期，並可能讓聯準會（Fed）採取更積極升息來抑制通膨，美股應聲重挫，美元指數續，台北股、匯市也將面臨龐大賣壓，尤其新台幣兌美元周線已連2黑，本周累計貶值1.96角，貶幅0.66%。至於新台幣是否會看到30元？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為有2大觀察重點，包括出口及科技股，尤其美股那斯達克指數與新台幣走勢正相關程度逾0.8，若科技股表現不佳，外資匯出明顯，新台幣就會變弱，因此，當全球科技股進一步下滑，新台幣就會再貶值，而未來2年外資進出對新台幣的影響將大於台美利差的影響。

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在美國將公布CPI年增率及下周聯準會利率決策會議，市場預料通膨恐續高漲，美國升息步伐難放緩，美股重挫，美元指數續揚，亞洲主要貨幣兌美元走貶，日圓更已貶至134價位，而台北股、匯市也面臨重沈賣壓，新台幣兌美元盤中更一度貶破29.6元，6月10日周五收在29.584元，貶值5.8分，也連續7個交易日收貶，並創逾2周來新低。

不過，隨著美國5月CPI年增率公布進一步來到8.6%，超過4月的4.3%，市場預期美國聯準會恐保持積極的貨幣政策措施來抑制物價漲勢，甚至市場預測7月升息3碼的可能性達50%，並預估政策利率將在年底前升至3%，這也讓美股應聲重挫，台北股匯市下周一恐怕也挫咧等。

其實，新台幣兌美元近來就面臨龐大貶值壓力，從5月31日收盤價29.065元一路貶至6月10日的29.584元，10天就貶值5.29角，貶幅3.44%，市場也關切新台幣是否會向30元挺進？甚至貶破30元？匯銀認為美股、美債表現及外資動向是關鍵。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則表示，原本之前預期新台幣「九」別難重逢，但隨著美國升息幅度加大、加快，因此，新台幣「九」別重逢會久一陣子，尤其台美利差擴大，市場預期下周美國聯準會將升息2碼，台灣央行將升息半碼至1碼，預期美元1年期存款利率將會超過新台幣利率，下半年利差會再拉大，這時就更有誘因將新台幣轉為美元。

另外，還要看科技股表現，林啟超指出，美股那斯達克指數（Nasdaq）指數走勢與新台幣走勢正相關程度逾0.8，若科技股表現不錯，外資匯入就會比較明顯，新台幣就會走強，若科技股表現不佳，外資匯出明顯，新台幣就會變弱。

不過，林啟超認為，央行可能也會讓新台幣「九」別重逢待久一點，雖然台灣5月出口數字仍相當亮眼，但過去幾個月年增率都超過2成，5月出口年增率已慢慢下滑至12%，下半年出口年增率可能回到個位數，新台幣還要不要這麼強，因為台灣進口通膨率已連續14個月呈現兩位數成長，5月進口通膨已到21%，若新台幣貶太多，也會讓台灣通膨有壓力，因此，預期新台幣在29字頭會一陣子。

他分析，新台幣要「30」而立一定是台灣面臨較大賣壓，主要是全球科技股若進一步下滑，市場覺得硬著陸風險比現在高，科技股面臨拋售，那新台幣就會貶到30元，也就是說，若股市景氣比預期來得差，新台幣兌美元就有可能往30元以上走。

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