美通膨加劇！新台幣是否會見30元？專家點出觀察指標

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不過，隨著美國5月CPI年增率公布進一步來到8.6%，超過4月的4.3%，市場預期美國聯準會恐保持積極的貨幣政策措施來抑制物價漲勢，甚至市場預測7月升息3碼的可能性達50%，並預估政策利率將在年底前升至3%，這也讓美股應聲重挫，台北股匯市下周一恐怕也挫咧等。
其實，新台幣兌美元近來就面臨龐大貶值壓力，從5月31日收盤價29.065元一路貶至6月10日的29.584元，10天就貶值5.29角，貶幅3.44%，市場也關切新台幣是否會向30元挺進？甚至貶破30元？匯銀認為美股、美債表現及外資動向是關鍵。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則表示，原本之前預期新台幣「九」別難重逢，但隨著美國升息幅度加大、加快，因此，新台幣「九」別重逢會久一陣子，尤其台美利差擴大，市場預期下周美國聯準會將升息2碼，台灣央行將升息半碼至1碼，預期美元1年期存款利率將會超過新台幣利率，下半年利差會再拉大，這時就更有誘因將新台幣轉為美元。
另外，還要看科技股表現，林啟超指出，美股那斯達克指數（Nasdaq）指數走勢與新台幣走勢正相關程度逾0.8，若科技股表現不錯，外資匯入就會比較明顯，新台幣就會走強，若科技股表現不佳，外資匯出明顯，新台幣就會變弱。
不過，林啟超認為，央行可能也會讓新台幣「九」別重逢待久一點，雖然台灣5月出口數字仍相當亮眼，但過去幾個月年增率都超過2成，5月出口年增率已慢慢下滑至12%，下半年出口年增率可能回到個位數，新台幣還要不要這麼強，因為台灣進口通膨率已連續14個月呈現兩位數成長，5月進口通膨已到21%，若新台幣貶太多，也會讓台灣通膨有壓力，因此，預期新台幣在29字頭會一陣子。
他分析，新台幣要「30」而立一定是台灣面臨較大賣壓，主要是全球科技股若進一步下滑，市場覺得硬著陸風險比現在高，科技股面臨拋售，那新台幣就會貶到30元，也就是說，若股市景氣比預期來得差，新台幣兌美元就有可能往30元以上走。