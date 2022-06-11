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4綠色植物「何者非蔬菜」？營養師揪出它：其實是澱粉

▲劉怡里營養師考考大家！圖中何者非蔬菜？（圖／截取自《劉怡里粉絲團》）
▲劉怡里營養師考考大家！圖中何者非蔬菜？（圖／截取自《劉怡里粉絲團》）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 14:45:42

部分民眾在減脂時期，會減少澱粉攝取並增加蔬菜量，但並非所有植物都是「蔬菜類」，而是可以算做主食的澱粉類，若是錯認了他們，可能會導致過量攝取澱粉，有在飲食控制的朋友可得要特別注意了！營養師劉怡里就於臉書考考大家，以下4種綠色植物，包括碗豆仁、碗豆片、甜碗豆、四季豆，哪一種並不是蔬菜呢？

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▲並非所有植物都是蔬菜，在攝取時需要特別注意。（示意圖／取自unsplash）
▲並非所有植物都是蔬菜，在攝取時需要特別注意。（示意圖／取自unsplash）
根據劉怡里於臉書分享，補充一碗蔬菜時，可以得到膳食纖維、維生素、礦物質、增加代謝率等優點，是維持健康控制飲食的好幫手，但實際上有許多綠色植物並不是蔬菜，而是隱藏的澱粉類！對此，她也出題考考大家，非常相似的碗豆仁、碗豆片、甜碗豆、四季豆，哪一種並不是蔬菜呢？

正確解答為（1）碗豆仁，雖熱量仍然比蔬菜類高，但豌豆仁仍是很好的澱粉來源，在攝取時要留意份量，依造個人每日所需澱粉量的範圍內食用，也提醒大家買過的「冷凍三色豆」中，豌豆仁、玉米都是澱粉，只有紅蘿蔔是蔬菜，至於為何豌豆仁跟甜豌豆長得如此像，為何一個是澱粉一個是蔬菜呢？劉怡里也表示是因為「醣份的不同」。

實際上《NOWnews今日新聞》也曾報導過，10種是澱粉卻總被誤認為蔬菜的植物，其中有，荸薺、蓮藕、南瓜、山藥、牛蒡，菱角、玉米、地瓜、馬鈴薯、芋頭都是很常被認為是蔬菜，實際上是澱粉類的食材。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《劉怡里粉絲團》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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