總被誤認成蔬菜！「10植物」為隱藏澱粉　小心吃進高熱量

我是廣告 請繼續往下閱讀
像是常見的三色豆，含有玉米、豌豆和紅蘿蔔，其中的玉米、豌豆就是屬於澱粉類，但是紅蘿蔔 ，則是屬於蔬菜類。還有不要以為，只要是植物就是蔬菜，像是蓮藕、南瓜、山藥、牛蒡，都是很常被認為是蔬菜，其實也是澱粉類的食材。
另外常見的還有菱角、玉米、地瓜、馬鈴薯、芋頭等，這些都不是蔬菜類，而是可以當成主食的澱粉類。
當然全殼雜糧類有些也是好的澱粉來源，富含一些營養素、礦物質等，像是玉米、地瓜，不過余朱青提醒，不要以為他們是優良澱粉就攝取過量，這些食物熱量仍然比蔬菜類高，在攝取時還是要留意份量。
尤其蠻多在減脂的朋友，以為只要減少吃醣類，少吃主食減少澱粉攝取就好，其它食物就沒有控制份量的吃，但不知道有些菜，並不是蔬菜類，若是沒有節制的吃，反而吃進更多的熱量及醣份。
一般的蔬菜100公克熱量大約18大卡，總碳水約2.4公克。不過總被誤認為蔬菜的澱粉類，像是牛蒡100公克熱量84大卡，總碳水就有19.1公克，是高達蔬菜類的8倍。
因此減脂及注重飲食健康的朋友，在選擇蔬菜時可以特別注意一下，畢竟蔬菜熱量低又容易有飽足感，是幫助減脂的好選擇，但如果是澱粉類，那麼在攝取的份量上，就需要做個拿捏，避免食用過量，造成反效果。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】