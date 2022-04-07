COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

總被誤認成蔬菜！「10植物」為隱藏澱粉　小心吃進高熱量

▲玉米、南瓜、地瓜等多項食材，其實為澱粉非蔬菜。（示意圖／取自unsplash）
▲玉米、南瓜、地瓜等多項食材，其實為澱粉非蔬菜。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 17:37:39

不少民眾在減脂時期，會減少澱粉攝取增加蔬菜量，但營養師余朱青提醒，有「10種植物」老被民眾誤認，其實它們並非蔬菜類，而是可以當主食的澱粉類，若是沒有節制的吃，反而會吃進更多的熱量及醣份，在減脂的朋友可別忽略。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲不少澱粉類食材，被民眾誤以為是蔬菜。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
▲不少澱粉類食材，被民眾誤以為是蔬菜。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
余朱青在臉書發文分享，6大類食物包括全榖雜糧類（米麥類、澱粉根莖類、豆類及果實類)、蔬菜類、豆魚肉蛋類、乳品類、水果類、油脂與堅果種子類，不過有些你以為吃的是「蔬菜類」的食材，其實是隱藏的澱粉喔！

像是常見的三色豆，含有玉米、豌豆和紅蘿蔔，其中的玉米、豌豆就是屬於澱粉類，但是紅蘿蔔 ，則是屬於蔬菜類。還有不要以為，只要是植物就是蔬菜，像是蓮藕、南瓜、山藥、牛蒡，都是很常被認為是蔬菜，其實也是澱粉類的食材。

另外常見的還有菱角、玉米、地瓜、馬鈴薯、芋頭等，這些都不是蔬菜類，而是可以當成主食的澱粉類。

當然全殼雜糧類有些也是好的澱粉來源，富含一些營養素、礦物質等，像是玉米、地瓜，不過余朱青提醒，不要以為他們是優良澱粉就攝取過量，這些食物熱量仍然比蔬菜類高在攝取時還是要留意份量。

尤其蠻多在減脂的朋友，以為只要減少吃醣類，少吃主食減少澱粉攝取就好，其它食物就沒有控制份量的吃，但不知道有些菜，並不是蔬菜類，若是沒有節制的吃，反而吃進更多的熱量及醣份。

一般的蔬菜100公克熱量大約18大卡，總碳水約2.4公克。不過總被誤認為蔬菜的澱粉類，像是牛蒡100公克熱量84大卡，總碳水就有19.1公克，是高達蔬菜類的8倍。

因此減脂及注重飲食健康的朋友，在選擇蔬菜時可以特別注意一下，畢竟蔬菜熱量低又容易有飽足感，是幫助減脂的好選擇，但如果是澱粉類，那麼在攝取的份量上，就需要做個拿捏，避免食用過量，造成反效果。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】


天天排便「減重效果」越好？營養師破除迷思：恐腸道無力

御飯糰CP值第一名選？隱藏黑馬「餡料塞爆」：架上不常見

咖啡只會加牛奶？內行扔「綠色粉末」秒升級：星巴克配方

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀