越南移工逛台北101被爆遭歧視！櫃姐嗆「那很貴」還無視

相當有禮貌地向女店員告知想看鞋，卻遭專櫃店員回應「那很貴」

▲一名越南移工友人於昨日前往台北101鬼塚虎（Onitsuka Tiger）專櫃時看鞋時，不只遭店員多次無視，還遭嗆「那很貴」。（圖／NOWNEWS資料照片）

台北101櫃姐爆歧視！董座賈永婕深夜親自發聲

對此，台北101董事長賈永婕親自在底下留言回應，表示「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。