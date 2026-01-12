台北101是台灣最知名的地標，每年吸引上萬外國遊客前往朝聖，但昨（11）日有民眾指控，越南移工友人前往台北101鬼塚虎（Onitsuka Tiger）專櫃看鞋時，不只被狠嗆「那很貴」，還遭到女店員無視。爭議不斷在網路上發酵，台北101董事長賈永婕深夜發聲，強調將進一步調查，更提到「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。
越南移工逛台北101被爆遭歧視！櫃姐嗆「那很貴」還無視
近日有網友在Threads爆料指控，表示越南移工友人於昨日前往台北101鬼塚虎（Onitsuka Tiger）專櫃時，相當有禮貌地向女店員告知想看鞋，卻遭專櫃店員回應「那很貴」，事後該名店員還多次無視友人需求。
根據網友描述，友人曾詢問店員是否有37號尺寸時，對方僅冷淡回覆「我們沒有37號」便不再理會。發文者對此感到不可思議，怒轟「真的覺得不可思議，2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」
台北101櫃姐爆歧視！董座賈永婕深夜親自發聲
該篇貼文公開後，在網路上引發超過72萬次觀看，超過1.9萬次按讚及數百人轉發。對此，台北101董事長賈永婕親自在底下留言回應，表示「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。回覆速度之快，展現高效率的危機處理能力，讓網友大讚「101 員工教育訓練第一條：賈董會在Threads上海巡」。
雖然賈永婕迅速承諾會調查處理，但也有人提醒目前僅是單方面說法，認為需要進一步查證真偽，認為企業內部要調查清楚，但若查明後同仁無疏失，企業也需當員工後對。對此，賈永婕也對這段話表達認同，回應「選你正解！」
