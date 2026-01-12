NBA金州勇士下定決心出售庫明加（Jonathan Kuminga），自去年12月20日後，就未再讓他上場，距離1月15日獲得交易資格僅剩4天之時，灣區媒體《The San Francisco Standard》專欄作家艾蒙曼（Danny Emerman）發布長文，痛批勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）不該再消極等待「完美交易」，因為柯瑞（Stephen Curry）時代不該爛尾，「柯瑞今年要滿38歲、巴特勒（Jimmy Butler）也37歲了，他們已經沒有時間該被浪費，勇士需要把庫明加換成任何能夠幫助球隊，在本季贏球的球員。」
庫明加交易市場升溫 勇士得把握機會
艾蒙曼透露，一位不具名的聯盟消息人士在9日告訴他，庫明加交易市場正在升溫，多支球隊都對他表現出不同程度的興趣，當日遭勇士痛扁的國王就是其中之一，這對勇士來說是個好消息，他們沒有任何理由不去尋求交易可能，甩掉這位無法上場、對勇士而言毫無價值的球員。
儘管庫明加和勇士去年夏天經歷一段緊張期，但他們最終同意建立一筆有利於交易的合約，庫明加本季年薪2250萬美元（約合新台幣7.1億），下季持有他的球隊，則擁有2430萬美元（約合新台幣7.6億）選擇權。
這意味著他的薪資不僅易於交易，合約也將在今年或明年到期，堪稱低風險合約典範，如果新球隊對其表現不滿意，可以再尋求交易以騰出薪資空間，反之如果庫明加表現出色，也可以優先跟他洽談續約。
勇士尚未做出決定 外媒呼籲：柯瑞、巴特勒沒時間了
但多方消息來源也表明，勇士目前還沒有達成任何交易。在總管小鄧利維主導下，勇士一向務實且耐心，他們總是力求最完美的交易，因而在去年錯過在過去2年，庫明加賣相更佳時出清。
艾蒙曼呼籲勇士不該過於挑剔，對於這樣一位飽受傷勢困擾、更經常被科爾（Steve Kerr）棄用的球員來說，完美的交易已經永遠不會出現。隨著越接近2月5日交易截止日，其他球隊越能利用勇士急切心理來作為談判籌碼，若最終沒有出現合適交易，那麼幾乎可以肯定的說，庫明加交易價值只會持續下探。
考量到柯瑞、巴特勒都將年近40歲，也都表明想「追求有意義的目標」，庫明加如今已經是勇士球團的「沉沒成本」，需要把他換成任何能夠在本季幫助球隊贏球的球員。
外媒點名一票可用球員 都與庫明加薪資相近
尤其勇士在過去11場比賽中贏下8場，先發陣容和輪替陣容逐漸穩定下來。其中3場輸球中，包含一場以102：103僅以1分惜敗給快艇，如果把沒上場的庫明加，換成上場20分鐘的柯林斯（John Collins），塞爾提克西蒙斯（Anfernee Simons）、拓荒者格蘭特（Jerami Grant），結果可能就會不一樣，上述3位球員，年薪都跟庫明加屬於同個級距。
又或是米德頓（Khris Middleton）、騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）、黃蜂前鋒布里奇斯（Miles Bridges），甚至國王老將德羅贊（DeMar DeRozan）都是選項，他們都不是最適合勇士的完美球員，但實際情況就是，他們能夠上場貢獻，而苦蹲板凳的庫明加，對勇士而言就是0戰力。
勇士仍舊渴望得到墨菲三世（Trey Murphy III），但鵜鶘已經明確表示，他們希望保留包括瓊斯（Herbert Jones）、威廉森（Zion Williamson）在內的核心陣容。小波特（Michael Porter Jr.）在籃網表現出色，但籃網可能更傾向留下他，因為他們明年沒有自己的選秀權。
若未送走庫明加等於放棄本季 勇士將成為笑柄
艾蒙曼最後說，小鄧利維和他的管理階層，在1月15日至2月5日這段時間就必須採取行動，若無交易就意味著放棄本賽季，甚至有可能讓一個日漸衰落的王朝徹底終結。「柯瑞和巴特勒依然是菁英球員，但當明年他們分別39歲和38歲時，還能保持菁英水準嗎？勇士若沒有在今年就送走庫明加，這場鬧劇將會繼續，球團也將成為笑柄。」
資料來源：《The San Francisco Standard》
我是廣告 請繼續往下閱讀
艾蒙曼透露，一位不具名的聯盟消息人士在9日告訴他，庫明加交易市場正在升溫，多支球隊都對他表現出不同程度的興趣，當日遭勇士痛扁的國王就是其中之一，這對勇士來說是個好消息，他們沒有任何理由不去尋求交易可能，甩掉這位無法上場、對勇士而言毫無價值的球員。
儘管庫明加和勇士去年夏天經歷一段緊張期，但他們最終同意建立一筆有利於交易的合約，庫明加本季年薪2250萬美元（約合新台幣7.1億），下季持有他的球隊，則擁有2430萬美元（約合新台幣7.6億）選擇權。
這意味著他的薪資不僅易於交易，合約也將在今年或明年到期，堪稱低風險合約典範，如果新球隊對其表現不滿意，可以再尋求交易以騰出薪資空間，反之如果庫明加表現出色，也可以優先跟他洽談續約。
勇士尚未做出決定 外媒呼籲：柯瑞、巴特勒沒時間了
但多方消息來源也表明，勇士目前還沒有達成任何交易。在總管小鄧利維主導下，勇士一向務實且耐心，他們總是力求最完美的交易，因而在去年錯過在過去2年，庫明加賣相更佳時出清。
艾蒙曼呼籲勇士不該過於挑剔，對於這樣一位飽受傷勢困擾、更經常被科爾（Steve Kerr）棄用的球員來說，完美的交易已經永遠不會出現。隨著越接近2月5日交易截止日，其他球隊越能利用勇士急切心理來作為談判籌碼，若最終沒有出現合適交易，那麼幾乎可以肯定的說，庫明加交易價值只會持續下探。
考量到柯瑞、巴特勒都將年近40歲，也都表明想「追求有意義的目標」，庫明加如今已經是勇士球團的「沉沒成本」，需要把他換成任何能夠在本季幫助球隊贏球的球員。
外媒點名一票可用球員 都與庫明加薪資相近
尤其勇士在過去11場比賽中贏下8場，先發陣容和輪替陣容逐漸穩定下來。其中3場輸球中，包含一場以102：103僅以1分惜敗給快艇，如果把沒上場的庫明加，換成上場20分鐘的柯林斯（John Collins），塞爾提克西蒙斯（Anfernee Simons）、拓荒者格蘭特（Jerami Grant），結果可能就會不一樣，上述3位球員，年薪都跟庫明加屬於同個級距。
又或是米德頓（Khris Middleton）、騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）、黃蜂前鋒布里奇斯（Miles Bridges），甚至國王老將德羅贊（DeMar DeRozan）都是選項，他們都不是最適合勇士的完美球員，但實際情況就是，他們能夠上場貢獻，而苦蹲板凳的庫明加，對勇士而言就是0戰力。
勇士仍舊渴望得到墨菲三世（Trey Murphy III），但鵜鶘已經明確表示，他們希望保留包括瓊斯（Herbert Jones）、威廉森（Zion Williamson）在內的核心陣容。小波特（Michael Porter Jr.）在籃網表現出色，但籃網可能更傾向留下他，因為他們明年沒有自己的選秀權。
若未送走庫明加等於放棄本季 勇士將成為笑柄
艾蒙曼最後說，小鄧利維和他的管理階層，在1月15日至2月5日這段時間就必須採取行動，若無交易就意味著放棄本賽季，甚至有可能讓一個日漸衰落的王朝徹底終結。「柯瑞和巴特勒依然是菁英球員，但當明年他們分別39歲和38歲時，還能保持菁英水準嗎？勇士若沒有在今年就送走庫明加，這場鬧劇將會繼續，球團也將成為笑柄。」