曼非斯灰熊隊在老鷹隊球星崔楊（Trae Young）被送往巫師後，緊接著傳出震撼消息。據名記Chris Mannix透露，灰熊已計畫在交易截止日前清掉昔日核心「少主」莫蘭特（Ja Morant），主因是球團已經對他的領導能力與私生活失去信心。Mannix與前NBA球員特納（Evan Turner）更在直播節目中悲觀預測，莫蘭特目前的市場價值極低，交易回報恐怕會慘不忍睹。在近日一檔直播節目中，名記 Chris Mannix 與前 NBA 球員 Evan Turner 針對莫蘭特的動向展開深度對談。Mannix指出，考量到華盛頓巫師先前僅用凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert）就換到明星控衛崔楊，莫蘭特目前的交易行情恐怕更為慘淡，甚至預言灰熊最終可能只能換回一些可有可無的「邊角料」球員。曼非斯灰熊隊昔日不可一世的「少主」莫蘭特，如今竟傳出身價暴跌，甚至可能淪為球隊棄將。這股拋售莫蘭特的風聲並非空穴來風，就在崔楊交易案塵埃落定的隔天，灰熊隊便對外放出消息，希望能趕在交易截止日前將他送走。灰熊球團認為莫蘭特的領導能力嚴重不足，且出勤率極低，自2023年3月起竟然從未連續出賽超過6場，加上過往令人頭痛的持槍爭議與層出不窮的場外醜聞，都讓球隊認定他無法提供穩定貢獻。隨著灰熊已正式將防守大鎖小傑克森（Jaren Jackson Jr.）視為球隊未來核心，莫蘭特在曼非斯的地位已顯得可有可無。然而莫蘭特目前的處境與崔楊極為相似，市場上對這類「高風險球星」感興趣的隊伍寥寥無幾，目前包括國王與灰狼等隊皆已表態無意接手。儘管灰熊管理層仍希望能藉此換回潛力新秀與選秀權，但Mannix斷言莫蘭特的交易規模絕不會超過崔楊案。不過特納卻持有不同看法，他極力推薦邁阿密熱火作為莫蘭特的理想落腳處。特納分析指出，熱火隊一向奉行積極引進球星的建隊策略，且莫蘭特若能與禁區核心阿德巴約（Bam Adebayo）組成擋拆拍檔，將成為全聯盟最難防守的進攻威脅。此外，莫蘭特優異的推動節奏能力與陣地戰技術，皆能完美融入總教練史波史特拉的戰術體系。據悉熱火內部確實已針對莫蘭特的加盟展開評估，雖然熱火手中握有除2027年外的多個首輪籤與年輕戰力，但球團究竟願意為這位問題球星開出多少籌碼，仍是目前全聯盟關注的焦點。