NBA今（11）日賽事爆出驚人結果，猶他爵士隊於主場鹽湖城慘遭夏洛特黃蜂隊狂虐，終場以95：150慘敗。這場高達55分的差距，不僅寫下爵士隊搬遷至猶他州後的最慘輸球分差紀錄，爵士新秀科迪·威廉斯（Cody Williams）單場正負值「-60」，更在場上留下了史上最難堪的數據指標。爵士隊新秀科迪·威廉斯本場比賽繳出15分，看似中規中矩，但在正負值（Plus-Minus）數據上卻創下了「歷史級」的慘劇。他在場上的正負值高達-60，正式超越原本由史庫特·韓德森（Scoot Henderson）與傑瑞米亞·羅賓森-厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）所保持的 -58 紀錄，成為 NBA 史上單場正負值最糟糕的球員。爵士隊本場比賽缺少了場均27.9分的明星得分手勞里·馬爾卡寧（Lauri Markkanen），整場比賽毫無反擊之力。爵士隊雖然曾在紐奧良時期有過輸56分的紀錄，但本次輸球55分仍創下搬遷至猶他州後的最差紀錄。黃蜂隊全場三分球58投24中，命中率達41%，領先優勢一度擴大至57分。黃蜂全隊有9人得分達雙位數，崔·曼（Tre Mann）攻下全隊最高的20分，布蘭登·米勒（Brandon Miller）與拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）分別貢獻18分與17分。爵士隊方面則以布萊斯·森薩博（Brice Sensabaugh）的26分表現最佳。