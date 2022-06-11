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NBA／Curry摧毀綠軍防守　Kerr：這是他身體最強壯的階段

▲Stephen Curry切入完成高難度上籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry切入完成高難度上籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-11 12:21:24

金州勇士超級球星Stephen Curry今(11)日在總冠軍賽第4戰，拿到全場最高的43分，帶領球隊以107:97贏球，將系列賽扳平。勇士總教練Steve Kerr認為Curry正處於生涯中身體最強壯的階段。

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本場比賽，Curry出戰41分鐘，全場26投14中，命中7顆三分球，得到43分10籃板4助攻。賽後Kerr稱讚他的表現無與倫比，「他太棒了！波士頓打出了聯盟最強的防守，然而Steph可以頂著這樣的壓力得分，並且仍然能夠防守。我想現在是他生涯身體最強壯的階段。」

Curry過往在關鍵比賽，容易被對手高強度的防守給限制，這也是他生涯一直以來被質疑的點。但今晚他用一場高效的生涯代表作，來證明自己在訓練上的努力，目前已經能在更大的肢體碰撞中打出好球。

而勇士中鋒Kevon Looney則直言Curry是一個特別的球員，整個賽季都在打出同樣的表現。「當我們需要他的時候，我們將球交給他，他就能拿出好的表現，就像他一直在做的那樣。所以，他成為最佳球員之一是有原因的。很開心能夠和他並肩作戰。」

塞爾提克主帥Ime Udoka賽後受訪時坦言球隊這場給了Curry太多出手，「我們對他的追防有點晚，勇士趁機製造了一些進攻機會。而當我們在這場領先5到6分時，球隊沒有打出最好的表現。」

本場比賽過後，勇士三核心Curry、Klay Thompson和Draymond Green攜手在總冠軍賽拿到19場勝利，追平由馬刺傳奇球員Tim Duncan、Manu Ginobili和Tony Parker所保持的Bill Russell之後聯盟三人組紀錄。

另外，本場比賽在TD花園取勝後，勇士已經連續在27輪系列賽中，至少取得1場的客場勝利，這也是NBA歷史上保持最久的記錄。而27輪也是Curry進入聯盟後所經歷的系列賽次數。

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