NBA／Curry摧毀綠軍防守　Kerr：這是他身體最強壯的階段

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Curry過往在關鍵比賽，容易被對手高強度的防守給限制，這也是他生涯一直以來被質疑的點。但今晚他用一場高效的生涯代表作，來證明自己在訓練上的努力，目前已經能在更大的肢體碰撞中打出好球。
而勇士中鋒Kevon Looney則直言Curry是一個特別的球員，整個賽季都在打出同樣的表現。「當我們需要他的時候，我們將球交給他，他就能拿出好的表現，就像他一直在做的那樣。所以，他成為最佳球員之一是有原因的。很開心能夠和他並肩作戰。」
塞爾提克主帥Ime Udoka賽後受訪時坦言球隊這場給了Curry太多出手，「我們對他的追防有點晚，勇士趁機製造了一些進攻機會。而當我們在這場領先5到6分時，球隊沒有打出最好的表現。」
本場比賽過後，勇士三核心Curry、Klay Thompson和Draymond Green攜手在總冠軍賽拿到19場勝利，追平由馬刺傳奇球員Tim Duncan、Manu Ginobili和Tony Parker所保持的Bill Russell之後聯盟三人組紀錄。
另外，本場比賽在TD花園取勝後，勇士已經連續在27輪系列賽中，至少取得1場的客場勝利，這也是NBA歷史上保持最久的記錄。而27輪也是Curry進入聯盟後所經歷的系列賽次數。