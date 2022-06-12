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NBA／勇士中鋒上場有奇效　Tatum面對他5投0中還有4失誤

▲金州勇士中鋒Nemanja Bjelica。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士中鋒Nemanja Bjelica。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-12 09:57:01

金州勇士在總冠軍賽面對波士頓塞爾提克遭遇很大的壓力，由於對方陣容的運動能力，他們不得不縮小輪換。而好消息是，球隊中鋒Nemanja Bjelica這幾場出賽的效果不錯，特別在防守Jayson Tatum時出乎意料的有好表現，可能成為球隊之後增加上場時間的人選。

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總冠軍賽第2戰開始Bjelica進入到球隊的輪換之中，雖然時間不多，但效果還不錯。根據官網統計數據，他在防守Jayson Tatum時，後者5投0中，沒有得到任何分數，還發生了多達4次失誤。

另外，Robert Williams III、Al Horford和Marcus Smart三人對上他時沒有出手的紀錄，Payton Pritchard對位3投0中，Derrick White對位4投2中，Grant Williams則2投全中。

雖然這些數據的樣本數不夠，似乎不能拿來當成有效的參考數據。不過Bjelica上場時勇士防守並沒有出現被拖垮的情況，應是不爭的事實。這也是他被Steve Kerr加入輪換的一個原因。

Bjelica在季賽被使用的方式，通常是Kerr想增加場上空間時才將其擺上場，而他移動過慢的能力也常為詬病。但在面對塞爾提克的系列賽，勇士的禁區需要體型，同時也需要長人有投射能力，好把Williams給拉出籃下，而前者正是這樣合適的人選。在Draymond Green陷入低潮的情況下，他應會得到一些時間。

不過在Tatum方面，這位塞爾提克球星陷入低潮更多應該還是自身原因，目前他在總冠軍賽第4節場均僅有2.8分進帳，投籃命中率為25%，而且這4戰他在下半場的命中率也僅有26.5%。

而在防守端，Tatum的表現也不理想，在系列賽面對Curry的情況下，他讓對手14投7中，三分球6投4中，得到了 21分，且沒有出現任何失誤。

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