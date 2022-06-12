吃飯要帶身分證！中2碼領麻辣鍋「隱藏優惠」牛肉吃到飽
又挖到隱藏優惠了！快把證件翻出來，不只身分證，健保卡和學生證通通算，6/13～7/13期間限定，對中指定號碼「0、1、3、6、7」任2碼，馬辣集團旗下的問鼎皇上吉祥宮廷火鍋「松露拿可牛肉丸」免費吃；涮樂和牛鍋物全桌免費升級「美國Choice鮮切拿可肉片」吃到飽。
美國肉類出口協會全新推出後腿內側前端的「拿可牛肉」（Knuckle／Sirloin tip），脂肪含量較低、肉質柔軟鮮嫩，且價格經濟實惠，適合薄切用於火鍋肉片、壽喜燒涮煮、原塊牛排燻烤或切碎成絞肉製為肉丸。馬辣集團旗下兩大火鍋品牌推出期間限定優惠嚐鮮，浮誇宮廷火鍋「問鼎」，研製全新「松露拿可牛肉丸」與「爆漿起司拿可牛肉丸」，推薦加入期間限定的「松露燕麥奶鍋」小火燉煮6～8分鐘，帶出美國牛肉的天然鮮甜與Q彈口感。
活動期間只需其中1人，不論身分證、健保卡、或學生證號找出「0、1、3、6、7」任2碼，追蹤官方粉絲團並內用點選「松露燕麥奶鍋」，即贈「松露拿可牛肉丸」一份／4顆，（數量有限，贈完為止）。
涮樂和牛鍋物食べ放題則推出薄切黃金比例0.2mm的「美國Choice鮮切拿可肉片」，並首創加入使用黑麻油、洋蔥、蒜片、老薑、三星蔥、魷魚的「信成麻油石頭鍋」，一同爆炒或涮煮至6～8分熟，肉質軟嫩又香氣迷人。活動期間含2成人以上同行，只需其中1人，不論身分證、健保卡、或學生證號找出「0、1、3、6、7」任2碼，並追蹤官方粉絲團，即可全桌免費升級「美國Choice鮮切拿可肉片」吃到飽，肉肉控可別錯過。
同樣身分證優惠不只問鼎和涮樂，對中2碼「2、0」（可跳號不連續）或2002年出生的民眾，全台陶板屋可享主餐免費升級黑松露野菇沙朗或鮮烤海味名物（二擇一）。漢堡王大推7組「買一送一」更限時5天6款「加1元多1件」。拿坡里炸雞專賣店限定「買5送5」優惠；肯德基報上隱藏版密碼「50342」爽吃「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」嚐鮮價。星巴克獨家foodpanda專屬會員外送「買一送一」5大優惠開喝。