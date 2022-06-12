COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／下一季又要靠詹皇？AD透露賽季結束後沒有投過球

▲Anthony Davis切入上籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis切入上籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-12 11:46:42

洛杉磯湖人急於從一個失敗的賽季中再起，然而隊內卻不是人人都對此目標感興趣。在近期一個影片中，Anthony Davis表示自己兩個月左右沒碰球了，那個日期剛好就是他本季最後一次出賽的時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在影片中朋友將球扔給Davis並說：「投個球吧！」但他卻回應說：「好像在4月5日之後，我就沒有投過籃了。」這句話說明AD可能超過兩個月沒有進行正式訓練了。

雖然在休賽季放鬆是可以理解的，但大部分球迷應該會期待Davis在個人經歷了兩個低迷的賽季，而且湖人恥辱般的沒進附加賽之後，應該想提早進行準備，以推動自己在下個賽季打出好表現。各何況過去幾個賽季他出勤率很低，應該已經有足夠時間放鬆娛樂了。

美國時間4月5日，當天湖人對上太陽，那也是Davis本賽季最後一場為湖人出賽。也就是說他從這一場比賽之後，自己私下就沒有再進行任何訓練了。雖然不知道他是否有傷勢在身，但湖人球迷聽到這件話，恐怕心裡都涼了。

Davis過去幾個賽季的傷病，和他自己不過自律、身形維持太差也有關係，這一切都關乎休賽季花了多少努力來維持。畢竟成功永遠不是簡單的，你需要比別人花更多的時間去爭取。

目前看起來Davis在2020年奪冠之後似乎已經滿足了，但湖人卻不希望是如此。他們為了換來這位明星大前鋒，已經耗盡了未來，不僅僅只是想拿到一座冠軍，而是希望AD能成為另一位偉大的長人，開啟他們另一個輝煌的時代。

然而Davis僅僅只有短暫的時間讓人看到這模糊的身影，大部分時間湖人必須依賴越來越老的James來保持競爭力。或許他們也只能期待新帥Darvin Ham，能讓Davis重新找回動力了。

NBA／讚Curry是狠角色　Wade：籃球總統山該為他擴增名額

NBA／勇士中鋒上場有奇效　Tatum面對他5投0中還有4失誤

NBA／表現差到老媽不認自己　Green：Draymond你要振作！

PLG／辛巴進攻欲望驟減　林冠綸坦言：他打得很無助

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀