NBA／下一季又要靠詹皇？AD透露賽季結束後沒有投過球

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雖然在休賽季放鬆是可以理解的，但大部分球迷應該會期待Davis在個人經歷了兩個低迷的賽季，而且湖人恥辱般的沒進附加賽之後，應該想提早進行準備，以推動自己在下個賽季打出好表現。各何況過去幾個賽季他出勤率很低，應該已經有足夠時間放鬆娛樂了。
美國時間4月5日，當天湖人對上太陽，那也是Davis本賽季最後一場為湖人出賽。也就是說他從這一場比賽之後，自己私下就沒有再進行任何訓練了。雖然不知道他是否有傷勢在身，但湖人球迷聽到這件話，恐怕心裡都涼了。
Davis過去幾個賽季的傷病，和他自己不過自律、身形維持太差也有關係，這一切都關乎休賽季花了多少努力來維持。畢竟成功永遠不是簡單的，你需要比別人花更多的時間去爭取。
目前看起來Davis在2020年奪冠之後似乎已經滿足了，但湖人卻不希望是如此。他們為了換來這位明星大前鋒，已經耗盡了未來，不僅僅只是想拿到一座冠軍，而是希望AD能成為另一位偉大的長人，開啟他們另一個輝煌的時代。
然而Davis僅僅只有短暫的時間讓人看到這模糊的身影，大部分時間湖人必須依賴越來越老的James來保持競爭力。或許他們也只能期待新帥Darvin Ham，能讓Davis重新找回動力了。