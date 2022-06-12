高麗菜別只會清炒！外婆「神招」下飯又入味：老一輩秘訣
高麗菜擁有國民蔬菜的美名，且其料理方式相當多元，不管是拿來清炒、熬煮湯底皆可。對此，就有女網友教學高麗菜除了清炒以外的用途，更曝光是外婆獨門招式，興奮直呼「老一輩給的秘訣！」
有女網友於臉書社團《廚藝公社》上分享，指出以前自家外婆都會使用燒柴的大灶做封肉，「過年時期那一大鍋有整隻雞、肉、冬瓜、高麗菜，那個味道不是現在瓦斯爐可以煮得出來的」，而她也決定動手試做童年記憶中的「客家高麗菜封」。
食材方面，她準備三層肉、高麗菜半顆和白煮蛋，以及醬油、米酒、大蒜、紅蔥頭、薑片等調味食材。而她首先將三層肉下冷水煮，再加入薑片去腥味，完成該步驟後將肉下鍋煎，順便將大蒜、紅蔥頭一起爆香。
再來將高麗菜、處理好的肉和爆香料放入鍋內，將火控制在中火煮滾，最後轉至小火就能讓高麗菜完美入味。而成品出爐後，也讓原PO忍不住大讚「家裡人口少小鍋封肉已滿足，老一輩給的秘訣高麗菜封要好吃一定要蒜多油多，不專業作法請多指教」。
貼文一出，就引起內行們驚喜大讚，「控肉⋯超愛的」、「最好吃的是菜」、「這時間po這道菜，真的不行，會害人吞口水+肚子餓，哈哈」、「好餓喔」、「每次回婆家時，我婆婆就會燉一大鍋，這真的很下飯，尤其是高麗菜，冬瓜超好吃的」。（編輯：陳雅雲）