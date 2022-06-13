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棒棒堂、黑澀會回憶殺合體　王子秒答「21歲生孩的美眉」

▲棒棒堂、黑澀會合體搶獎金，左起為貝童彤、夏宇童、小祿、Terry、葉欣眉、胡瓜、王子和邱宇辰。（圖／衛視中文台提供）
▲棒棒堂、黑澀會合體搶獎金，左起為貝童彤、夏宇童、小祿、Terry、葉欣眉、胡瓜、王子和邱宇辰。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-13 07:30:00

節目《歡樂智多星》日前錄影，邀請從《模范棒棒堂》、《我愛黑澀會》出道的王子（邱勝翊）、邱宇辰、Terry（江振愷）、小祿、貝童彤與夏宇童上節目搶獎金。節目一開始進行「歡樂大會考」第一大題「名人題」，王子不只搶答迅速還連對三題，讓大家不禁稱讚王子好強。其中一題提示「21歲生下第一胎」，主持人葉欣眉剛唸完題目，王子1秒按鈴搶答「昆凌」，王子透露昆凌快生第一胎前大家有約一起吃飯，當時昆凌就有說要慶祝21歲生日，讓他印象深刻，才能順利答題。

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▲王子（左二）透露昆凌快生第一胎前，大家有約吃飯。（圖／衛視中文台提供）
▲王子（左二）透露昆凌快生第一胎前，大家有約吃飯。（圖／衛視中文台提供）
▲昆凌曝光小女兒的嬰兒床樣式。（圖／昆凌IG）
▲昆凌（右）21歲就生第一胎，左為周杰倫。（圖／昆凌IG）
王子、邱宇辰、Terry江振愷、小祿、貝童彤與夏宇童一起上《歡樂智多星》，3組成員都是從《模范棒棒堂》或《我愛黑澀會》出道，讓主持人葉欣眉直呼「回憶殺」。夏宇童表示她與斯亞、昆凌在節目後期加入《黑澀會》，貝童彤則是節目元老，也可以說是美眉們的大學姊，即使後來大家都各自在演藝圈發展，每次看到貝童彤，都還是抱持著一顆尊敬的心。

王子、邱宇辰與Terry則是《模范棒棒堂》節目開播時的成員，Terry說當時他已經大學畢業，王子還是高中生，年紀最小的邱宇辰還是國中生，於是年紀最大的Terry就成了最會照顧大家的大哥，邱宇辰說當時大家就常聚在Terry家一起想才藝表演，Terry還得騎著機車載著大家去借表演用的道具，王子回憶當時為了表演，常常得自己想內容、借服裝、剪接音樂，全部的東西都要自己來，也學到了許多。


 

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