PLG／二度延長！野獸完全燃燒砍27分　富邦3:1淘汰夢想家

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首節開打之後，瓊斯馬上為球隊打進第一球，少了主戰中鋒富邦開賽反而更加積極進攻籃框，讓吉爾貝克快速被吹了2犯。不過球隊首節命中率不佳，一些空檔機會都未能把握，反而是夢想家靠著單節5顆三分，取得28:22領先。
次節富邦進攻狀態還是不好，球員專注於要罰球而非把球擺進，林志傑被吹技術犯規，讓現場噓聲四起，夢想家上半場兩分球命中率超過5成，三分命中率也接近4成，兩節打完以48:43在客場領先。
易籃再戰後，瓊斯以2次漂亮的切入暴扣，為球隊提振士氣，夢想家靠著禁區優勢強打，一度重新建立起雙位數領先。不過周桂羽替補上場後，在攻防兩端有精彩表現，幫助球隊穩住局勢，反擊了一波8:0的攻勢，雙方剩下3分差。接著林志傑連續運球後三分命中，將比分追平，再靠著罰球，以68:67反超。
末節僅一分差的比賽，勇士希望能守住勝果，不過單洋將的情況下面對吉爾貝克的強攻，他們也承受很大壓力，他們被籃下連攻兩球，再度處於落後。暫停回來之後，林志傑兩顆三分命中，之後又助攻給瓊斯命中外線，富邦以3分領先進入最後6分鐘。
之後兩隊開始不斷拉鋸，進入最後兩分鐘時，富邦還領先1分，不過夢想家暫停後布置精彩戰術，吉爾貝克擺進兩分，讓客隊再反超，但他隨後六犯畢業，辛特力上籃反超，但錢肯尼的三分，讓夢想家以89:87再度領先。
落後2分的情況下，富邦喊出兩波暫停布置，瓊斯大空檔三分卻未能命中，但接著夢想家發生掉球失誤，瓊斯接獲傳球後灌籃命中，夢想家最後進攻未能打進，比賽進入延長賽。
再戰5分鐘，林志傑快攻上籃讓球隊首開紀錄，但林俊吉隨後回敬三分，李德威籃下錯位強攻得手，林志傑回敬三分，接著李德威犯滿畢業，辛特力兩次罰球一中，但曾文鼎撿到籃板不進，富邦取得3分領先。
讀秒時刻，富邦3分領先，但錢肯尼切入後拋投得手，雙方回到一分差，時間只剩下23.5秒，夢想家必須要犯規，辛特力獲得兩次罰球，他全數命中，但接著布依德投進三分，進入第二度延長。
再戰後，林俊吉和周桂羽分別打進兩隊第一球，林志傑和辛特力兩4罰3中，林志杰上籃得手，辛特力快攻被違反運動精神犯規，他兩罰全中後還握有球權，曾文鼎再進三分，富邦領先10分，最終也贏下比賽。
林志傑這一場在球隊其他先發本土球員表現不佳的情況下，一間扛起重任，不僅進攻端多次命中三分，防守端也有精彩的抄截回合，最終繳出27分9籃板5助攻4抄截的全面數據。辛特力也拚盡全力，得到37分18籃板。夢想家方面，吉爾貝克得到25分15籃板，林俊吉23分8籃板9助攻。