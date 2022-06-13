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3縣市高溫飆36度！東南部有焚風　週三鋒面接近雨區曝光

▲今（13）日高溫炎熱，屏東縣、台東縣及花蓮縣有36度高溫發生的可能。（圖／張勵德攝）
▲今（13）日高溫炎熱，屏東縣、台東縣及花蓮縣有36度高溫發生的可能。（圖／張勵德攝）

編輯中心／綜合報導

2022-06-13 06:29:52

中央氣象局表示，今（13）日天氣高溫炎熱，中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷為黃色燈號，氣溫有36度以上可能，籲請減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。在雨勢部分，整體比昨日趨緩，但因西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後北部、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨。另在清晨，針對馬祖發布濃霧特報，已持續出現能見度不足100公尺的現象，交通往返請留意航班資訊。

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氣象局指出，各地白天溫度較昨日還高，西半部、東北部及東部白天高溫約31至34度，夜晚清晨低溫約24至28度，東南部地區有焚風發生機率，中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷有36度高溫發生的可能，請注意防曬並多補充水分。

此外，桃園至苗栗、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風，海邊活動應注意安全。

氣象局說，本週三、四鋒面接近，各地天氣轉不穩定；其他時間因為偏南風及西南風，中南部和台東偶雨；各地尤其要留意午後雷陣雨，山區活動請留意天氣轉變、於溪河、海濱戲水，請特別注意安全，並隨時留意天氣變化。（編輯：林莞茜）

▲中央氣象局公布未來一週天氣預估，前期各地悶熱午後有雷陣雨，中段鋒面影響全台有雨，後期受偏南風影響，中南部地區及台東偶有短暫雨。（圖／中央氣象局提供）
▲中央氣象局公布未來一週天氣預估，前期各地悶熱午後有雷陣雨，中段鋒面影響全台有雨，後期受偏南風影響，中南部地區及台東偶有短暫雨。（圖／中央氣象局提供）

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