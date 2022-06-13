3縣市高溫飆36度！東南部有焚風 週三鋒面接近雨區曝光
中央氣象局表示，今（13）日天氣高溫炎熱，中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷為黃色燈號，氣溫有36度以上可能，籲請減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。在雨勢部分，整體比昨日趨緩，但因西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後北部、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨。另在清晨，針對馬祖發布濃霧特報，已持續出現能見度不足100公尺的現象，交通往返請留意航班資訊。
氣象局指出，各地白天溫度較昨日還高，西半部、東北部及東部白天高溫約31至34度，夜晚清晨低溫約24至28度，東南部地區有焚風發生機率，中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷有36度高溫發生的可能，請注意防曬並多補充水分。
此外，桃園至苗栗、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風，海邊活動應注意安全。
氣象局說，本週三、四鋒面接近，各地天氣轉不穩定；其他時間因為偏南風及西南風，中南部和台東偶雨；各地尤其要留意午後雷陣雨，山區活動請留意天氣轉變、於溪河、海濱戲水，請特別注意安全，並隨時留意天氣變化。（編輯：林莞茜）