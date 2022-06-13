特企／電通持續強化轉型！延攬日本總部專家加入台灣團隊

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接下新任務的電通行銷傳播集團轉型長稲坂智典充滿期待地指出：「台灣一直是全球電通集團表現非常卓越、重點發展的市場之一，非常榮幸有這個機會能加入這個大家庭。未來，我將發揮自己在日本、亞太區與全球的實戰經驗，偕同台灣管理團隊與所有夥伴們，推動與業務營運、組織轉型相關計畫，讓台灣在全球一致的發展策略下，提供具有前瞻視野且全球化的服務與產品，創造更大的電通影響力。」
新上任的電通行銷傳播集團日本事業客戶長 尾崎拓也開心地表示：「台灣一直以來都是日本企業重視的市場，未來，我將發揮過去於日本服務跨國企業客戶的能力，主動與日系品牌的最高管理層對接與對談，幫助台灣團隊深耕的日系客戶關係，同時開發更多新客戶，並與在台的日本企業創造出更強大與創新的夥伴關係。」
擁有超過25年媒體和行銷傳播經驗的稲坂智典，2012年加入日本電通，負責提升旗下全球媒體代理商dentsu media/denstu X的業務與專業能力，其中包含策略規劃、組織再造、訓練模組的開發和應用、電通自有工具的導入、新企劃流程設計與工具開發，同時開發全球與日本市場的新業務。在加入台灣團隊之前，稲坂智典從2017年8月起擔任電通集團倫敦辦事處的代表，負責在當地探索和實現更多商機，業務內容涵蓋開發客戶、人際網絡、新的產品服務與解決方案，並在全球、歐洲、中東和非洲地區導入電通於日本與海外事業體的資源，贏得許多跨國企業的新業務機會。
尾崎拓具有超過 20 年的業務開發和客戶管理經驗。2004年起加入日本電通展開其廣告業務工作，主要負責拓展大型客戶於日本與海外市場的業務，2016年被調派至Global Business Center，曾與電通集團旗下海外市場品牌合作，負責日本戰略客戶的國際銷售與業務發展。在加入台灣團隊之前，他曾擔任日本電通集團Business Producers Division 12客戶服務總經理，主要負責雀巢、美國運通、聯合利華等跨國大型客戶的經營管理及新業務拓展。尾崎拓的職涯始於一名文案，這讓他的客戶服務和團隊管理風格，擁有獨樹一格的創意思維。