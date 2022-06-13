高麗菜邊緣全發黑！達人「1步」輕鬆化解 網讚：學到了
高麗菜口味鮮美、料理簡單，是許多婆媽首選的家常菜。就有民眾上網發文，表示家裡的高麗菜葉邊緣極為容易發黑，這令她猶豫是否該整顆丟掉，貼文發出後引來達人留言，表示只要更改處理蔬菜的「1步驟」，便能有效減緩高麗菜邊緣發黑的速度。
原PO於臉書社團《廚藝公社》貼出兩張照片，能看到她已將高麗菜切成小片狀，並浸入洗菜盆清理，可高麗菜邊緣卻出現不太美觀的黑色痕跡，看起來就像發霉一般，於是她詢問「高麗菜邊緣變黑了，還可以吃嗎？」
部分網友表示處理後還能吃「只是氧化不要爛都可以吃」、「我會拔掉」，多數網友則不建議「就算可以吃，心裡還是有芥蒂，算了吧」、「我會丟掉，任何食物外觀稍有一點異樣我全部丟掉」、「不要吃了。即使炒了，也有一股爛菜的味道」，並推薦後續處理程序「切碎加水打漿，灑在花盆土裡做肥料」。
而高麗菜邊緣發黑的的原因，有達人出面解釋「那是刀切面，受力有出汁、氧化，就像其他蔬果捏過撞過會黑一小塊一樣。別的菜也會，只是高麗菜白的比較明顯，所以高麗菜有一派手撕派」，《NOWnews今日新聞》也曾以「『這蔬菜』用刀切全毀！漢堡店曝2招 婆媽讚：新鮮爽脆」為題介紹，萵苣也不適合用菜刀切碎，因菜刀上的金屬味極其容易染上食材。（編輯：李惠婷）