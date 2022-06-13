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漢堡王挺同志！推6月限定「上＋上麵包」　網笑：撞號了

▲奧地利的漢堡王挺同志，推出6月限定「彩虹驕傲月式」超自由麵包。（圖／Instagram：burgerkingaustria）
▲奧地利的漢堡王挺同志，推出6月限定「彩虹驕傲月式」超自由麵包。（圖／Instagram：burgerkingaustria）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 17:44:502022-06-13 17:50:34

隨著社會風氣開放，擁有各式性別光譜的LGBTQ社群不再是眾人閉口不談的話題，而6月是一年一度的「同志驕傲月」，奧地利當地的漢堡王決定，將推出六月限定，象徵愛與平等的超自由上下漢堡麵包搭配，即一般漢堡麵包配置為「上層＋下層」，這個月民眾可自由選擇「上層＋下層」、「上層＋上層」或「下層＋下層」的組合，毫無設限。

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LGBTQ，包含女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender），及不侷限在以上範圍的酷兒（Queer），而6月為「同志驕傲月」，奧地利當地的漢堡王決定，將會在6月20日前販賣「驕傲的華堡」，打破一般漢堡只能上層加下層的認知，進而推出「兩個上層」、「兩個下層」的小圓麵包組合。

奧地利漢堡王表示，是以小圓麵包來象徵「平等的愛與平等的權力」，提醒眾人以尊重及和平的態度對待彼此，「不管你是誰，也不管你愛誰」。

▲漢堡麵包的自我認同也不應設限！（圖／Instagram：burgerkingaustria）
▲漢堡麵包的自我認同也不應設限！（圖／Instagram：burgerkingaustria）
▲奧地利漢堡王推出專屬同志驕傲月的「驕傲小華堡」。（圖／Instagram：burgerkingaustria）
▲奧地利漢堡王推出專屬同志驕傲月的「驕傲小華堡」。（圖／Instagram：burgerkingaustria）
該活動在網路上引起不少討論，台灣網友搞笑回覆：「這叫撞號吧」、「我的漢堡認同是中間五層肉，上下都夾3層肉，他們這樣沒有照顧到所有族群，我覺得不公平」、「應該出兩片肉做成上下層麵包才對」、「還不夠驕傲, 麵包必須全部換成黑色的才行, 還有那個洋蔥太白了, 也要換成黑色的洋蔥...」。

國外網友則質疑這活動是否會針對支持彩虹族群的團體捐款，不然只是利用意識形態進行商業宣傳，美意盡失「您是否會專門為 LGBTIQ族群做任何事情，還是只是為了做廣告？」、「請問用『驕傲小華堡』賺來的錢會捐出去嗎？或者你只是在利用對我們的歧視？」（編輯：李惠婷） 

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