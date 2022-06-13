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明大台北高溫上看35度！花東小心焚風　午後有大雷雨突襲

▲氣象局技正羅雅尹指出，明天各地上半天晴朗炎熱，北台灣高溫上看攝氏35度，午後雷雨範圍變廣，北部、東北部地區留意有局部大雨。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）
▲氣象局技正羅雅尹指出，明天各地上半天晴朗炎熱，北台灣高溫上看攝氏35度，午後雷雨範圍變廣，北部、東北部地區留意有局部大雨。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-13 19:08:552022-06-13 19:10:48

今（13）日白天各地高溫炎熱，中午前後雲量偏少，大台北地區氣溫將近攝氏36度，花東地區還出現焚風，太麻里在下午2時32分更有攝氏38.9度的極端高溫出現。中央氣象局指出，明（14）日各地上半天依舊晴朗炎熱，西半部地區高溫可達攝氏33到35度，東部地區高溫約攝氏32到34度，其中花東地區仍可能有焚風出現，不排除有攝氏36度以上極端高溫，提醒民眾外出記得防曬，並多補充水分。此外，明日午後雷陣雨情況會比今日更明顯，包括各山區及北部、東北部地區，可能有局部大雨發生機率，外出請記得攜帶雨具備用。

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氣象局技正羅雅尹指出，週三、週四（6/15~6/16）北方的鋒面系統再次南移，西半部地區天氣又會變得不穩定，容易有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後西半部山區可能有局部大雨發生，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。不過也因為降雨的關係，週三、週四高溫有望稍微下降一些，但不下雨的時候感受還是比較悶熱。

這波鋒面預計週五（6/17）之後又會遠離，到下週一（6/20）之前屆時台灣附近轉為偏南風影響的環境，除了迎風面的中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區都是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。各地氣溫又會再度回升，西半部地區高溫預估可達攝氏33度左右，東部地區高溫約攝氏30度。

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