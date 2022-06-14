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白飯沒吃完怎麼冰？專家揭「放這裡」　網愣：一直都錯了

▲沒吃完的白米飯該怎麼保存？日本專家分享正確的保存方法。（圖／推特帳號zennoh_food）
▲沒吃完的白米飯該怎麼保存？日本專家分享正確的保存方法。（圖／推特帳號zennoh_food）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 11:17:58

台灣大部分的民眾都以白米飯為主食，甚至有人一餐沒有吃到飯就覺得好像沒吃過一樣，因此它幾乎是家家戶戶必備的食品。不過有時候不小心煮太多吃不完，你知道該怎麼保存嗎？日本專家就分享白飯正確的保存方法，網友看了都直呼：「放錯好多年」。

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▲許多民眾一定都有不小心煮太多白飯的經驗。（圖／推特帳號zennoh_food）
▲許多民眾一定都有不小心煮太多白飯的經驗。（圖／推特帳號zennoh_food）
日本全國農業協同組合聯合會（JA全農）經常在官方推特上分享許多農產品食用的小知識，有鑑於不少民眾將沒吃完的白飯都塞進冰箱冷藏保存，因此特地分享白米飯的正確保存方法。首先要剩餘的白飯以保鮮膜完整地包裹好，接著直接放進「冷凍庫」，之後如果要吃的時候再拿出來解凍即可。

▲JA全農表示，沒吃完的白飯不應該放入冷藏室，建議應該放在冷凍庫才能保持米飯的Q彈口感。（圖／推特帳號zennoh_food）
▲JA全農表示，沒吃完的白飯不應該放入冷藏室，建議應該放在冷凍庫才能保持米飯的Q彈口感。（圖／推特帳號zennoh_food）
JA全農進一步解釋，因為冷藏室的溫度正好是讓米粒中的澱粉退化的溫度，白飯在冷藏後會變得又乾又硬、口感較差，因此最好放在更低溫的冷凍庫，也建議在煮好過後沒多久就能先將剩餘的白飯放入保存，這樣才能盡早保持剛煮好的Q彈口感！

▲有網友分享包裹白飯的方法，就是將白飯鋪平在保鮮膜上，中間留一空隙，再放進冷凍庫裡，這樣解凍時才容易平均吸收熱量。（圖／推特帳號HG7654321）
▲有網友分享包裹白飯的方法，就是將白飯鋪平在保鮮膜上，中間留一空隙，再放進冷凍庫裡，這樣解凍時才容易平均吸收熱量。（圖／推特帳號HG7654321）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應：「原來不好吃是因為放錯地方」、「一直都冰冷藏，長知識了」，另外還有人表示：「我們還把米飯冷凍起來……很好保存，如果你把它分成小塊，你可以在餓的時候做飯糰」、「昨晚我沒有像往常一樣把米飯塞進冷藏，而是放在碗裡用保鮮膜包起來冷凍。今天早上我用微波爐裡加熱，它吃起來就像剛煮熟的米飯呢」。（編輯：陳珮瑜）


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