不用跑遠！名師級烘焙進駐7-ELEVEN　「無可挑剔款」嚐新

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曾在美國乳酪大賽米穀麵包、世界盃麵包大賽脫穎而出的陳有鋕師傅，在烘焙界深耕近30年，2016年奪得世界麵包大賽亞軍，後來歷經國內外比賽奪下好成績，讓他成為「麵包達人」。談起這次在芋香麵包的製作，陳有鋕師傅相信好的在地食材能夠掌舵美味源頭，因此特地選用在地芋農用心耕作栽培的芋頭作為餡料核心；麵粉則是加入湯種麵糰，讓麵糰保濕性，讓麵包更加柔軟，再將使用含顆粒芋頭，增加芋頭餡料價值感，每一顆芋香麵包都是用心包餡及沾粉，靠著長年以來對麵包美學的堅持，以紫白相間、花苞造型麵包，提升視覺豐富感，賦予麵包與消費者更多情感連結。
另一位名師文世成素有《烘焙界之光》之稱，因「喜歡吃麵包」始終如一的初心，自2006年起一路過關斬將、拔得頭籌，奪得世界盃麵包賽台灣區選拔賽。能夠獲得各界青睞，來自於他對美味獨到的品味，而在他所研發的「起司燻雞」更可見3大堅持。能讓麵包嚼勁和鬆軟度恰恰好的訣竅，「麵粉」可是首門學問，文世成使用的麵粉接近粉心的特有麵粉，再添加可延緩麵包老化的酵素，保存期間也能持續保有濕潤度，不僅口感較一般Q彈，小麥香味也較濃。
「起司燻雞」掌控口味層次的「起司」，文世成師傅堅持品評市面上各種起司特性，他特選兩款帶有鹹香的切達乳酪雙搭，再以帶有堅果香氣的帕瑪森起司粉灑在表面，賦予麵包更豐富的層次口感。最後在嘴巴感受到的雞肉內餡，堅持使用德國櫸木燻製而成的雞肉，佐以墨西哥紅椒調味，一口口皆能感受煙燻香氣，如果再搭配加熱，還能嚐到香味四溢的幸福感。
而除了「芋香麵包」與「起司燻雞」，這次還有「丹麥起司火腿」及「三起司布里歐」共同交織、昇華出令人醉心的美味。這職人手作精神的麵包，幸福滋味轉角7-ELEVEN就能遇到。