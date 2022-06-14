COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不用跑遠！名師級烘焙進駐7-ELEVEN　「無可挑剔款」嚐新

▲名師級麵包進駐，超商化身彷如名師級烘焙店。（圖／NOWnews攝）
▲名師級麵包進駐，超商化身彷如名師級烘焙店。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2022-06-14 14:30:022022-06-14 14:35:06

超商麵包向來主打「美味快即食」，不用特地尋覓烘焙坊，只要在巷弄轉角就能買到鬆軟香嫩的麵包，看似沒什麼好挑剔的生活供需，近來7-ELEVEN又要來超越自我，用超狂點子提升你我的生活品質！這次將迎來曾榮獲世界盃麵包大賽肯定烘焙名師陳有鋕、文世成推出職人級麵包款，包括選用在地芋頭製成佐微甜奶霜的「芋香麵包」以及採特製麵糰，加上德國櫸木燻製而成的雞肉、選用三種起司製成的「起司燻雞」，兩款明星商品進駐，讓超商化身彷如名師級烘焙店。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「麵包達人」陳有鋕師傅相信好的在地食材能夠掌舵美味源頭。（圖／統一企業集團提供）
▲「麵包達人」陳有鋕師傅相信好的在地食材能夠掌舵美味源頭。（圖／統一企業集團提供）
曾在美國乳酪大賽米穀麵包、世界盃麵包大賽脫穎而出的陳有鋕師傅，在烘焙界深耕近30年，2016年奪得世界麵包大賽亞軍，後來歷經國內外比賽奪下好成績，讓他成為「麵包達人」。談起這次在芋香麵包的製作，陳有鋕師傅相信好的在地食材能夠掌舵美味源頭，因此特地選用在地芋農用心耕作栽培的芋頭作為餡料核心；麵粉則是加入湯種麵糰，讓麵糰保濕性，讓麵包更加柔軟，再將使用含顆粒芋頭，增加芋頭餡料價值感，每一顆芋香麵包都是用心包餡及沾粉，靠著長年以來對麵包美學的堅持，以紫白相間、花苞造型麵包，提升視覺豐富感，賦予麵包與消費者更多情感連結。

▲素有《烘焙界之光》之稱的文世成師傅將麵包製程視如己出，在「起司燻雞」更有3大堅持。（圖／NOWnews攝）
▲素有《烘焙界之光》之稱的文世成師傅將麵包製程視如己出，在「起司燻雞」更有3大堅持。（圖／NOWnews攝）
另一位名師文世成素有《烘焙界之光》之稱，因「喜歡吃麵包」始終如一的初心，自2006年起一路過關斬將、拔得頭籌，奪得世界盃麵包賽台灣區選拔賽。能夠獲得各界青睞，來自於他對美味獨到的品味，而在他所研發的「起司燻雞」更可見3大堅持。能讓麵包嚼勁和鬆軟度恰恰好的訣竅，「麵粉」可是首門學問，文世成使用的麵粉接近粉心的特有麵粉，再添加可延緩麵包老化的酵素，保存期間也能持續保有濕潤度，不僅口感較一般Q彈，小麥香味也較濃。

「起司燻雞」掌控口味層次的「起司」，文世成師傅堅持品評市面上各種起司特性，他特選兩款帶有鹹香的切達乳酪雙搭，再以帶有堅果香氣的帕瑪森起司粉灑在表面，賦予麵包更豐富的層次口感。最後在嘴巴感受到的雞肉內餡，堅持使用德國櫸木燻製而成的雞肉，佐以墨西哥紅椒調味，一口口皆能感受煙燻香氣，如果再搭配加熱，還能嚐到香味四溢的幸福感。

▲除了兩款大師級麵包，混搭「丹麥起司火腿」和「三起司布里歐」也能擦出幸福的美味。（圖／NOWnews攝）
▲除了兩款大師級麵包，混搭「丹麥起司火腿」和「三起司布里歐」也能擦出幸福的美味。（圖／NOWnews攝）
而除了「芋香麵包」與「起司燻雞」，這次還有「丹麥起司火腿」及「三起司布里歐」共同交織、昇華出令人醉心的美味。這職人手作精神的麵包，幸福滋味轉角7-ELEVEN就能遇到。

▲7-ELEVEN推出四款職人手作精神的麵包，名師級烘焙就在你家轉角。（圖／NOWnews攝）
▲7-ELEVEN推出四款職人手作精神的麵包，名師級烘焙就在你家轉角。（圖／NOWnews攝）

最懷念日本超商什麼美食？眾人喊「它」超驚豔：每去必買

超商界「最強飯糰」是它！老饕天天吃不膩　狂讚：香翻天

超商取貨「全新問題」店員狂問！客人不忍了：答錯還被瞪

超商御飯糰越來越少人吃了？眾揭「致命敗筆」：實在可怕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀