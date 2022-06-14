甜甜一笑很傾城！泰國地表最強白富美執掌千億上市公司

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除了事業春風得意，謝其潤的感情世界也一帆風順，在近年和蘇寧國際首席總裁張康陽秘婚消息頻傳，雖未獲得證實，但兩人交往多年的事實已流傳許久。兩人在求學時便相識，相戀多年，由於家世背景匹配，雙方家長都樂見其成，堪稱金童玉女。
而謝其潤非常年輕便繼承家族正大製藥集團中的領頭羊中國生物製藥公司，謝其潤的父親謝炳在繼承正大製藥集團董事長後，任命謝其潤的母親鄭翔玲成為正大製藥的總裁。2000年正大製藥集團把資產注入到中國生物製藥公司，並且在香港上市。2012年謝炳將中國生物製藥5億股股本（約占公司總股份的10.118％）無償轉讓給鄭翔玲。受此影響，公司實際控股股東變為鄭翔玲，如今她最新持股比例為22.41%。在《2018胡潤女企業家榜》中，鄭翔玲已經以270億元人民幣（約合台幣1236.52億）的身家衝上榜單第10名。
2015年6月，謝炳宣布由當年22歲的女兒謝其潤代替他擔任中國生物製藥主席一職，由於謝其潤畢業於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院，專攻財務及醫療管理，還先後在多家公司投資、財務以及企業發展部工作，有著豐富的實戰經驗，讓她接班後集團過得相當平穩，上任後半年就交出營收145.5億港元（約合台幣569.53億）、淨利潤17.78億港元（約合台幣69.6億）的亮眼成績。2016年打破中國生物製藥營收、淨利潤記錄；2017年公司淨利潤更增長至36.5億港元（約合台幣142.87億）。在2018年打破集團的營收和利潤，增長了40.9％，是她接收時的5倍，甚至到了2021年，中國生物製藥集團的名號已氣勢如虹，成為藥界霸主，而謝其潤也一戰成名，證明自己不只有外貌，能力也是相當超群。