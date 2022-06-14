COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

甜甜一笑很傾城！泰國地表最強白富美執掌千億上市公司

▲謝氏家族的第四代謝其潤則是標準的學霸型白富美。（圖／翻攝自微博）
▲謝氏家族的第四代謝其潤則是標準的學霸型白富美。（圖／翻攝自微博）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-14 12:38:44

2022年《福布斯》（Forbes）泰國富豪榜於近期公佈，榜首毫無懸念由謝氏家族的謝國民穩坐寶座。謝氏家族在東南亞可以說是名號響亮，尤其謝氏家族第二代的謝國民讓菜籽行起家的卜蜂公司，變身跨足零售、電信、地產、金融的綜合型集團。謝氏家族的第四代謝其潤則是標準的學霸型白富美，並在25歲時便執掌千億上市公司中國生物製藥集團，並在疫情期間賺進大筆財富，不只容貌、學識和家境顯赫，連經營能力也是一流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然家財萬貫，不過謝氏家族十分低調，鮮少受訪，手握足以撼動整個國家的財富，但行徑也不鋪張奢靡。 人稱「藥界公主」的謝其潤出生於1993年，是謝炳的女兒，畢業於賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院，在2015年便任職於董事會主席和執行董事。

除了事業春風得意，謝其潤的感情世界也一帆風順，在近年和蘇寧國際首席總裁張康陽秘婚消息頻傳，雖未獲得證實，但兩人交往多年的事實已流傳許久。兩人在求學時便相識，相戀多年，由於家世背景匹配，雙方家長都樂見其成，堪稱金童玉女。

▲ 人稱「藥界公主」的謝其潤出生於1993年，是謝炳的女兒，畢業於賓大沃頓商學院。（圖／翻攝自微博）
▲ 人稱「藥界公主」的謝其潤出生於1993年，是謝炳的女兒，畢業於賓大沃頓商學院。（圖／翻攝自微博）
而謝其潤非常年輕便繼承家族正大製藥集團中的領頭羊中國生物製藥公司，謝其潤的父親謝炳在繼承正大製藥集團董事長後，任命謝其潤的母親鄭翔玲成為正大製藥的總裁。2000年正大製藥集團把資產注入到中國生物製藥公司，並且在香港上市。2012年謝炳將中國生物製藥5億股股本（約占公司總股份的10.118％）無償轉讓給鄭翔玲。受此影響，公司實際控股股東變為鄭翔玲，如今她最新持股比例為22.41%。在《2018胡潤女企業家榜》中，鄭翔玲已經以270億元人民幣（約合台幣1236.52億）的身家衝上榜單第10名。

2015年6月，謝炳宣布由當年22歲的女兒謝其潤代替他擔任中國生物製藥主席一職，由於謝其潤畢業於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院，專攻財務及醫療管理，還先後在多家公司投資、財務以及企業發展部工作，有著豐富的實戰經驗，讓她接班後集團過得相當平穩，上任後半年就交出營收145.5億港元（約合台幣569.53億）、淨利潤17.78億港元（約合台幣69.6億）的亮眼成績。2016年打破中國生物製藥營收、淨利潤記錄；2017年公司淨利潤更增長至36.5億港元（約合台幣142.87億）。在2018年打破集團的營收和利潤，增長了40.9％，是她接收時的5倍，甚至到了2021年，中國生物製藥集團的名號已氣勢如虹，成為藥界霸主，而謝其潤也一戰成名，證明自己不只有外貌，能力也是相當超群。

▲謝其潤非常年輕便繼承家族正大製藥集團中的領頭羊中國生物製藥公司。（圖／翻攝自百度百科）
▲謝其潤非常年輕便繼承家族正大製藥集團中的領頭羊中國生物製藥公司。（圖／翻攝自百度百科）

越南正妹自帶仙氣　從貧窮女成人氣DJ

身家破9000億！泰國首富謝國民家族富過4代　神秘面紗曝

高嘉瑜批法制不完善、引移工地下匯兌　勞動提杜絕作為

泰國鐵路市場人潮回流！觀光業逐漸振興

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀