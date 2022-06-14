COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

涉密謀襲LGBTQ活動　白人民族主義團體31人保釋

▲同志驕傲月期間，美國愛達荷州31名白人民族主義團體「愛國者陣線」（Patriot Front）成員上週末因涉嫌策劃擾亂LGBTQ遊行活動被捕。圖為當地市長哈蒙（James Hammond）。（圖／美聯社）
▲同志驕傲月期間，美國愛達荷州31名白人民族主義團體「愛國者陣線」（Patriot Front）成員上週末因涉嫌策劃擾亂LGBTQ遊行活動被捕。圖為當地市長哈蒙（James Hammond）。（圖／美聯社）

文/中央社

2022-06-14 14:45:22

（中央社愛達荷州科達倫13日綜合外電報導）美國法院人員今天說，31名白人民族主義團體「愛國者陣線」（Patriot Front）成員上週末因涉嫌策劃擾亂LGBTQ遊行活動被捕，現已交保獲釋，未來幾週將出庭應訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛達荷州科達倫（Coeur d'Alene）警長懷特（Lee White）表示，這些人11日在搭乘的貨運卡車遭臨檢盤查後被捕，面臨密謀暴亂等輕罪。

懷特說，當地居民看到這群人身穿類似服裝，戴著面罩拿著盾牌，「有如軍隊般」擠進卡車內，因而報警。

他說，10分鐘後警方攔下這輛卡車，地點距離LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）名為Pride in the Park的活動不遠。

庫特內郡（Kootenai County）一名法院人員證實這群人已保釋，之後將出庭應訊。

懷特今天在記者會上說，當局事先並不知道這群人預計在愛州首府波伊西（Boise）以北約612公里的科達倫鬧事。

網路上公布的逮捕影片顯示，這群人穿著類似的卡其褲、藍色上衣、頭戴白面罩和棒球帽，雙手被綁著，跪在卡車旁。

懷特說，警方從卡車內起出至少1枚煙霧彈、1批盾牌、護脛以及「任務計畫」文件，足以表明他們的意圖。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110614

唐山9黑道群毆女客　嫌犯疑有「保護傘」改外地警局偵辦

上萬女員工集體告性別歧視　Google願35億元和解

巴西跨性別皇后勇闖全球大賽　盼拿獎金圓當媽夢

執政黨候選人惹議　跨性別權利成澳洲大選焦點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀