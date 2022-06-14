面試前先熱身！新鮮人兼差時薪不輸正職 還有3大好處
畢業季到了，新一波的社會新鮮人即將邁入職場，懷抱著雄心壯志的你，準備好了嗎？不過根據PRO360達人網觀察，現在許多學生會提早透過兼差、接案的方式，來磨合、熟悉職場環境，但各行各業百百種，究竟什麼樣的「暖身操」，能夠幫助畢業生們在正式就職後立刻一展長才呢？在大學生熱門接案工作排行榜中，多媒體設計最熱門，時薪高達1000~3000元不等，如果在待業前先靠接案累積經驗，其實對未來工作有很大幫助！
根據PRO360達人網第二季統計，今年18-24歲的接案達人比去年同期成長率達3成。接案類別以「多媒體設計」最為熱門，約佔兩成，成為大學生接案項目冠軍！由於設計所需的專業性高，以動畫設計為例，時薪最高上看3000元！第二名為「家教老師」則有16%，其次是「文字編譯」10%、「行銷企劃」8%，而以勞務換金錢的「外送/勤務」佔比7%。PRO360達人網董事長李倫家指出，目前接案、外包的市場逐漸發展成熟，建議大學生可以透過接案，累積經驗值作為踏入職場前的準備。
據調查，大學生最常見的工作是家教類，通常時薪在400~600元之間，不過比較專業的接案像是英文翻譯、文字企劃、社群貼文、業配文依難易不等，按件計酬從300元至1000元，競爭度也很高。在接案類別中以動畫製作、平面設計等多媒體設計的薪資最為亮眼，時薪約1000元至3000元。
除卻透過接案賺取生活費，累積作品， 李倫家更給予大學生３個接案建議，讓未來職涯鋪路更事半功倍！
１「奠定職涯深度」
先確立未來職業方向，避免只選勞務型的案件，要鎖定專業性高，與專長相符的同類型案件，才能累積經驗、奠定未來職涯。
２「作品集電子化」
學生接案累積的實際作品與在校作業，都建議以電子化的方式整理為作品集，不論是以PPT整理或是額外架設網站，都可以發揮自己的創意向他人行銷、介紹自己。
３「經營個人品牌」
在自媒體時代，接案的同時整理作品發佈於Facebook、Instagram或是YouTube等社群平台，能展示作品並讓發案的客戶有更多實際作品可以參考，學生在接案時有更多客源，也能在畢業後有更亮眼的經歷、作品集和其他求職者競爭。