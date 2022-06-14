都是雙魚座B型 鄭朝方向林右昌請益

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鄭朝方指出，林右昌市長在基隆執政8年，讓市民找回城市光榮感，成為驕傲的基隆人，擺脫吊車尾命運，重返台灣的火車頭。其成功的城市治理經驗，和不畏失敗的選戰經驗，激發了自己。這次能親眼體驗基隆的成功典範，讓他相信，自己能將林市長的治理精髓帶回新竹風城浪漫實現。
在體驗基隆的2022城市博覽會後，鄭朝方認為，基隆的海港文化及周邊景觀的重塑，值得竹北市借鏡。竹北市擁有豐富的水資源和親水景觀，例如新月沙灣、頭前溪、豆子埔溪、鳳山溪、東興圳等水域環境，都亟待進一步發揮優勢和大力整治，以符合市民的期待。
鄭朝方表示，竹北市人口平均年齡不到40歲，是一座充滿發展潛力的城市。而這樣的城市亟需一位年輕、對未來充滿浪漫想像力，也有務實執行力的市長。
他說，自己會透過此次的參訪經驗，在竹北市長的選舉過程中，發揮雙魚座B型的浪漫及務實兼具的特質，提出切合市民需求的建設願景，把年輕的竹北市翻轉成一座更具永續發展、文化涵養和便利性，並引領新竹縣大步邁進的火車頭城市。
林右昌市長則大力讚賞鄭朝方對於城市發展的理念。他認為，從鄭朝方身上感受到強烈的文化人常以微觀細膩視角來看待人事物的特質，例如鄭朝方提出的「24小時城市運動光廊」的訴求，必定能大大提升竹北市的城市美感和市民光榮感。
林右昌市長相信，雙魚座B型的鄭朝方今年底當選竹北市長後，必定會是一位A級城市的A級市長。