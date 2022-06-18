大馬首富郭鶴年揭致富秘訣　從亞洲糖王成中國地產大亨

現已98歲的郭鶴年，曾走過大規模的戰亂、困苦與富足。他從白米貿易起家，再看準白糖市場，設置了馬國第一座煉糖廠，占據每年國際持糖貿易總量的十分之一。後來更創辦了如雷貫耳的「嘉里集團」，從糧油、航運、建設、飯店商場到物流貿易無所不包，而他的一生宛如傳奇，甚至不吝嗇分享自己的致富秘訣。





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郭鶴年的父親郭欽鑒在20世紀初追隨兄長，從家鄉福州渡海至馬來西亞新山謀生，隨後創辦東升公司，專營糖、大米、大豆，成為郭氏兄弟集團發跡之處。郭鶴年出生於1923年，自小接受良好教育，曾就讀知名的新山英文書院以及新加坡萊佛士學院。二戰結束後，郭鶴年赴新加坡創業，成立了力務克公司，專營商務、船務經紀和雜貨業等。1948年郭父去世後，郭鶴年返家組建郭氏兄弟有限公司，繼承了東升的傳統業務，家族成員無異議地推舉郭鶴年為公司董事主席，當時他僅26歲。





▲郭鶴年童年時期。（圖／翻攝自微博）

二戰後物資緊缺，郭鶴年發現，相較公司主營的大米，食糖更有利可圖，於是將食糖納入公司業務。1957年馬來西亞脫離英國獨立，郭鶴年看準英商勢力即將消退，於是投入糖業本土化；兩年後，他在檳城創辦馬國第一家煉糖廠──馬來亞糖廠。1968年，郭鶴年又向馬國政府租借1.44萬畝土地種植甘蔗，開創馬國種植甘蔗先河。他一步一腳印，最終獲得「亞洲糖王」的美名。





不過真正讓郭鶴年建立龐大商業帝國的關鍵，是成功開拓了香港和中國市場，而郭鶴年選擇危機入市的投資策略，更堪稱經典。郭鶴年在1963年便進軍香港，成立萬通公司，作為與中國做生意的窗口，但1973年才等到轉機，當時中國歷經「文化大革命」浩劫，白糖等糧食嚴重短缺，中國外貿部派出兩名幹部在香港與郭鶴年會面，中方希望郭鶴年協助中國購買白糖。郭鶴年不僅爽快答應，還幫中國在期貨市場賺進5百萬美元的外匯，郭鶴年藉此次合作取得了中國領導人的讚賞和信任，「愛國華商」隨之加身，為日後敲開中國市場取得先機。





除此之外，郭鶴年也跨足飯店事業，1971年在新加坡成立香格里拉酒店集團後，1974年郭鶴年在香港成立嘉里集團，作為郭氏兄弟公司前進中港市場的指揮所，並開始在香港大舉投資房地產和酒店。由於當時中國剛發生過六四天安門事件，外商對投資感到膽戰心驚，郭鶴年卻逆勢操作，大舉投資香港房地產，代表性的公司包括香格里拉酒店、嘉里建設、嘉里物流等。





▲年輕時的郭鶴年。（圖／翻攝自微博）

在香港站穩酒店集團的地位之後，他又開始大舉投資中國市場，在北京海淀興建了中國第一家香格里拉酒店，此後持續在各大城市投資酒店。如今，中國的香格里拉酒店已逾50家，在香港則有5家，而他在台灣市場也有2家。





緊接著，郭鶴年在1985年攬下了他在中國最具代表性的房地產投資，也就是北京國貿。時至今日，郭鶴年旗下的嘉里建設已在中國20幾個城市投資大型開發案，品牌在中國房地產業界位於金字塔頂端，代表性項目包括北京嘉里中心、上海浦東嘉里城和靜安嘉里中心、深圳嘉里建設廣場等。





▲台南遠東香格里拉飯店。（圖／翻攝自官網）

在地產大賺一筆還不夠，郭鶴年在中國最成功的事業其實是他的老本行糧油。1988年，當中國消費者仍在散裝打油時，郭鶴年決定打開中國食用油新時代，他派出開創集團大豆油業務的姪子郭孔豐前來中國深圳開發市場，與國企中糧集團成立南海油脂工業公司（益海嘉里的前身），興建現代化油脂廠。1991年，第一瓶「金龍魚」小包裝食用油上市，自此中國從散裝油邁入包裝油時代。





郭鶴年在94歲時曾出版自傳，自剖心路歷程，爆出不少國家級和國際級政經秘辛，引起關注。全書批判最嚴厲的，是他對馬來西亞在獨立後進一步走向種族保護主義的痛心。郭鶴年也痛恨英國殖民主義和日本佔領軍的種族歧視。他曾見過從鄧小平到習近平的歷任中國領導人。雖然現年已98歲，但身體仍相當健康，據說他為人低調，不囂張也不跋扈，十分平易近人，也在書中詳盡記錄自己面對大變動的心路歷程，相當誠懇。



