「男神磁鐵」孫藝真的秘密：女人的從容和魅力來自於自律

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題材部分，別以為孫藝真只會演愛情小品，她還演過歷史片《德惠翁主》、動作片《海賊：汪洋爭霸》，連她自己都說了：「除了恐怖片之外，只要是好的故事，我都會希望能挑戰。」顯然不想被限制。
大致看了許多網站對孫藝真的評價，無非就是漂亮姊姊、永遠的老少女，大多數都是與她的「外貌」有關。
這也是正常的，孫藝真早已不只一次被男演員們公開稱讚長得美，像是合作過《經常請吃飯的漂亮姊姊》的丁海寅，訪問時就承認孫藝真的美麗讓他無法直視：「每個瞬間都在心動，就連現在也是。」
除了丁海寅，舉凡裴勇俊、玄彬、蘇志燮、宋承憲，都有對於孫藝真的美貌表示過驚嘆。
外貌是孫藝真的武器，幫助她製造話題，但無形也是壓力，讓她必須得格外努力，才能向大眾證明自己的演技實力，連她都不諱言：「直到現在，我都還把自己放在一個『努力往成熟演員前進』的階段裡。」
筆者認為，孫藝真早已向外界證明，外貌與實力是可以取得平衡的，但關鍵在於「自律」。
作家小野不是講過一句話嗎？人因自律而自由。
關於這段話，筆者始終採取保留態度，畢竟探究這句話中的「自由」一詞，其動機是基於一個人想要讓自己在社會上生存、擁有選擇權、可以不被別人限制，最終過上自己想過的生活，是一種比較功利導向的話。
但是，對於部分支持虛無主義，就是想慵懶過一生，立志做無業遊民，完全不追求世俗定義上的成功之人，縱使不自律，他們搞不好也認為這樣的自己很「自由」呀！
所以，筆者一定要強調，小野的話我持中間想法，在於世界太大，沒有什麼絕對通則是適用於每個人。
可是，咱們不得不承認，活在世上不想追求功利、不想深耕專業的人，可以說是少之又少，小野的「自律自由」論，確實是能夠幫助你朝世俗成功的道路上前進，就如孫藝珍。
孫藝真就是一個非常自律的女星，大至事業，小至生活。
女明星對身材管控度極高，孫藝真也是其中一員，但她可以練瑜伽、練TRX持續不懈，最終還取得皮拉提斯教師資格的證照，這就令人訝異了吧？
拍《海賊：汪洋爭霸》，危險動作戲幾乎都是孫藝真自己來，演員金南佶在和她對打時，都忍不住喊著：「妳有偷練嗎？怎麼力氣變得這麼大？」，甚至，她還主動去找化妝師討論，認為女海盜的妝容要兇一點，提議化妝師將自己的眼線畫高，看起來比較冶豔。
拍《德惠翁主》，她的角色是流亡公主，還得從小演到老，孫藝真照樣跑去跟化妝師討論，要求老年時期的皺紋必須自然，「化妝跟打扮都修改了幾次，盡量不想讓觀眾看起來很怪。」她過度入戲，看成品時淚流不止，導致記者會遲到了10多分鐘才開始。
「我相信一個演員如果不認真，他不可能成為一個專業的表演者，所以我要不斷讓自己痛苦，磨練自己，多經歷自己。」孫藝真的自律動機，是想成為一個專業的表演家，讓大家可以不用再點評她的外表，關注在她的演技上。期間，她也慢慢領悟，唯獨在生活裡頭放大觀察、培養感受力，才能更懂得人性、理解他人。
寫到這裡，筆者突然不意外孫藝真會去報考皮拉提斯教師資格，在於她非常能夠活在當下，把生活過好（包含運動），盡心盡力去體驗，讓這一切成為她未來演戲時的養料。
光是要達到上述的行為跟心態，都是需要靠自律去完成的。
玄彬和孫藝真合作《極智對決》時，有透露出對女方性格的激賞，「她的表現完全跟我想的不一樣，我被她震撼到，每一次都很渴望和她飆戲，就像是和高手過招，非常過癮。」
持續不懈地自我提升，讓孫藝真成為了每個明星都想合作的對象，而她自律追求專業的態度，或許可以給渴望衝刺事業的人們一些鼓勵。
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