Mazda新色Rhodium White Premium Metallic，台灣要叫什麼白呢？

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Mazda以魂動設計語彙勾勒出的自然身形驚艷車壇，而新世代車型在此基礎下導入Less Is More減法美學，大幅減少深硬折線，以最自然滑順手法雕塑身形，然而除了身形設計，Mazda於車色運用也有著相同的自然手法。
Mazda招牌形象色晶艷魂動紅在採用Takuminuri「匠塗」工藝技術下，車色於不同光線及車身弧度，呈現具有細膩質感的明暗色澤。同樣採Takuminuri「匠塗」的鋼鐵灰則呈現機械金屬流動之美，近日Takuminuri「匠塗」又帶來新色Rhodium White Premium Metallic，並將於今年夏天率先運用於CX-60。
Rhodium White Premium Metallic新色也採用減法美學，於調色中沒有過多顏色僅使用乾淨純白色，另外塗料也僅使用透明、反射與色彩三層，同也將塗料層也減少30%厚度，使其讓Rhodium White Premium Metallic呈現如絲綢般色澤。不僅如此於反射層亦加入厚度僅0.5微米的鋁片，在光線照射下車身能隨鈑件產生如銠金屬般光澤。由於新色Rhodium White Premium Metallic有銠、白、金屬中文，好奇倘若之後國內導入該色要叫什麼白呢？你不會想得跟我一樣吧。