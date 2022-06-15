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Mazda新色Rhodium White Premium Metallic，台灣要叫什麼白呢？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-15 00:25:21

Mazda的魂動設計勾勒出自然身形，而採用Takuminuri「匠塗」工藝技術的魂動紅與鋼鐵灰讓車身產生具有豐富層次的自然明暗光影，近日Mazda推出能產生自然金屬光澤的Rhodium White Premium Metallic新色，若未來國內導入此色要叫什麼白呢？

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Mazda以魂動設計語彙勾勒出的自然身形驚艷車壇，而新世代車型在此基礎下導入Less Is More減法美學，大幅減少深硬折線，以最自然滑順手法雕塑身形，然而除了身形設計，Mazda於車色運用也有著相同的自然手法。

Mazda招牌形象色晶艷魂動紅在採用Takuminuri「匠塗」工藝技術下，車色於不同光線及車身弧度，呈現具有細膩質感的明暗色澤。同樣採Takuminuri「匠塗」的鋼鐵灰則呈現機械金屬流動之美，近日Takuminuri「匠塗」又帶來新色Rhodium White Premium Metallic，並將於今年夏天率先運用於CX-60。

Mazda推出Takuminuri「匠塗」工藝新色Rhodium White Premium Metallic，今年夏天將先運用於CX-60。
Mazda推出Takuminuri「匠塗」工藝新色Rhodium White Premium Metallic，今年夏天將先運用於CX-60。
Rhodium White Premium Metallic新色也採用減法美學，於調色中沒有過多顏色僅使用乾淨純白色，另外塗料也僅使用透明、反射與色彩三層，同也將塗料層也減少30%厚度，使其讓Rhodium White Premium Metallic呈現如絲綢般色澤。不僅如此於反射層亦加入厚度僅0.5微米的鋁片，在光線照射下車身能隨鈑件產生如銠金屬般光澤。由於新色Rhodium White Premium Metallic有銠、白、金屬中文，好奇倘若之後國內導入該色要叫什麼白呢？你不會想得跟我一樣吧。

Rhodium White Premium Metallic也能隨光影產生不同明暗光澤。
Rhodium White Premium Metallic也能隨光影產生不同明暗光澤。
反射層加入0.5微米鋁片藉以產生金屬質感。
反射層加入0.5微米鋁片藉以產生金屬質感。
好奇國內若導入Rhodium White Premium Metallic，要叫什麼白呢
好奇國內若導入Rhodium White Premium Metallic，要叫什麼白呢

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