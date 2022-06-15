豪華與動感兼具 ─ Bentley Flying Spur S預計於Goodwood速度嘉年華中正式登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
動力系統部分，Flying Spur S除了提供與Continental GT S、Continental GTC S相同的4.0 升V8渦輪增壓引擎外，另可選擇V6 Hybrid混合動力系統，滿足不同消費者需求。
其中4.0 升V8渦輪增壓引擎，擁有550PS最大馬力與770Nm最大扭力，0-100km/h加速成績與另兩款S版車型同為4.0秒，在環境允許下，極速可達318km/h，可說是最快的頂級豪華房車。同時，Flying Spur S也Bentley動態駕駛系統（Bentley Dynamic Ride），電子防傾桿可在0.3秒的時間產生1,300Nm的扭力，以抵銷車輛高速過彎時的側傾力量，最大程度地減小車身側傾，此外，另標配有電子四輪轉向系統（Electronic All-wheel Steering），當車輛低速行駛時，該轉向系統能夠使後輪與前輪反向轉向、最大角度可達4.2度，進而縮短轉彎直徑、提升靈敏度；而在高速狀態下，該系統基會讓後輪做出與前輪同向調整，以此提升車輛在變道和超車時的車身穩定性。
除了V8動力選項，在V6 Hybrid混合動力系統部分，由一具2.9 升V6汽油引擎搭配電動馬達，可提供達544hp最大馬力與750Nm最大扭力，0-100km/h加速成績為4.1秒；在以WLTP測試規則下，純電續航里程為41公里，每公里二氧化碳排放量為75g，為Bentley史上效能最佳的車型。同時，Flying Spur S V8車型也同樣配有新開發的運動型排氣系統，營造更動人心魄的轟鳴聲浪，而Hybrid版本則配置聲浪強化裝置，在車內保持靜謐性的同時，也能擁有S版車型匹配的動感排氣聲浪。
外觀部分，就與新款Continental GT S與Continental GTC S相同，導入了更多的黑色元素，包括：直柵式水箱護罩、頭尾燈飾框、車側下散熱孔、車側飾條、後保桿飾條、排氣管飾框與排氣尾管等都採亮黑色處理，另在前葉子鈑上嵌有「黑底S」銘牌，以示身分，行李廂蓋上的雙翼徽章和字母標識則以亮面拋光鍍鉻飾板點綴。另外，Flying Spur S也同樣配置“Y”字形五輻設計全新的22英寸輪圈，擁有亮黑噴漆和淺布羅德蓋棕啞光（Pale Brodgar Satin）表面兩種外觀塗裝款式可供選擇。車輪內側的紅色卡鉗清晰可見，極具反差感的色彩更加突顯運動風範。S版車型還擁有專屬的21英寸三輻輪圈選擇。其外觀採用由亮黑表面與銀色車削加工表面相結合的獨特工藝打造。
座艙陳設部分，也比照Continental GT S與Continental GTC S，導入專屬的雙色配色方案，在帶來視覺衝擊的同時，彰顯鮮明的運動感，與外觀設計相得益彰。在包括：可加熱方向盤、排檔桿、座墊和座椅靠背均以仿麂皮質感的Dinamica超細纖維材質包覆，另在座墊、車門內飾、儀錶板以及中控台周圍則選用皮革材質打造。皮革結合Dinamica材質，為座艙帶來兼具光滑與柔軟的精妙觸感。
儀錶設計延續運動風格，採用與 Continental GT Speed車型相同的裝飾圖案，座椅採S版車型專屬設計，並可選配品牌標誌性的絎縫工藝。所有座椅頭枕上均飾以「S」字樣的刺繡圖案，車主也可以免費將其替換為Bentley的雙翼徽飾刺繡。手套箱上緣和Bentley自發光迎賓踏板鑲嵌有「S」字樣的金屬徽章，取代了原有的Bentley汽車徽飾，營造S版車型的專屬氛圍。
Flying Spur S亮相後，將與Continental GT S、Continental GTC S，以及Bentayga S共同在6月23日展開的Goodwood Festival of Speed速度嘉年華中共同登場，其中Flying Spur S、Continental GT S與Continental GTC S還將參與著名的爬山計時賽，同時，還會展出多款Bentley經典車款與指標性賽車，以及慶祝Bentley渦輪增壓車款問世40周年之紀念陣容。