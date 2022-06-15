Polestar 5原型測試車將現身下週的Goodwood Festival Of Speed活動

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Polestar昨日公布了Polestar 5測試車的部分照片，身形輪廓與專利局的圖片相比並無太大差異，但車頭部分在頭燈與日行燈仍是測試車的版本且前保桿還掛有拖車鉤，不過屆時量產車確定會採用分離式車燈設計，另外與Precept概念車相比未採對開式車門是為了量產化做準備，充電插口則設計在前輪拱的位置，其餘細節在包裹著偽裝貼紙下並無法獲得太多資訊。
測試車的內裝布局這次也有照片供參考，雖然仍是量產前的模組化零件拼湊而成且過多飾板包覆，不過已能得知駕駛儀表與中控螢幕是由兩個大平板所建構，方向盤的造型也相當動感有型，中央鞍座上則配有短捷的線傳排檔桿，其餘則是為了測試所安裝的簡易按鍵。
雖然Polestar 5進入量產仍需兩年時間，不過原廠已宣布會讓測試車參加下周開幕的Goodwood Festival Of Speed活動，在此不僅能看到各式骨董車與超跑在此相互鬥豔，更是許多概念車展演自家技術的絕佳舞台，Polestar執行長Thomas Ingenlath表示：在量產車推出前藉由此活動作為發表的前哨站，不僅能讓車迷提早感受新科技的機會，也能讓研發團隊的辛苦成果在此受到肯定。