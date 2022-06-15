越副外長會見美副國務卿　建議推動拜登年內到訪

我是廣告 請繼續往下閱讀
通稿指出，何金玉（Ha Kim Ngoc）13日在首都河內市會見雪蔓時建議，協調推動拜登（Joe Biden）今年訪問越南。
拜登5月12至13日曾在華府會晤東南亞國家協會（ASEAN）各國領袖，當時越南總理范明正（Pham Minh Chinh）前往參加會議並順道訪問美國。何金玉指出，拜登2022年訪問越南將是范明正訪美工作成果的延續。
何金玉並希望美國繼續與越南就地區倡議交換和分享訊息，關心和幫助支持越南克服戰爭遺留問題及轉向清潔能源使用。
雪蔓對雙方在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後逐漸恢復實體活動和代表團互訪表示高興。她並宣布為越南的掃雷活動追加1900萬美元預算，肯定美國和相關國家願為越南到2050年實現淨零排放的有關承諾提供資源、資金和技術。
雪蔓13日在與越南外交部長裴青山會見時表示，美國重視與越南的全面夥伴關係，希望適時升級兩國關係，同時對富裕、強大和繁榮的越南表示支持。
裴青山則強調，越南將美國視為「最重要的合作夥伴之一」，願與美方一起「在尊重彼此獨立、主權、領土完整和政治制度的基礎上，推動全面夥伴關係深入、有效、實質性發展」。
雪蔓表示，美國將繼續與亞太和印度洋地區展開廣泛且負責任的合作，並加強與東協成員國的合作。
裴青山與雪蔓討論促進雙邊高層代表團互訪、疫情防控、疫後社會經濟復甦、投資貿易及亞太和印度洋地區互聯互通倡議、南海議題、教育合作、俄烏局勢等。（編輯：韋樞）1110615