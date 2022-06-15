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玄彬「高富帥」百億身家曝光／我會有錢，是因為我有信念

▲玄彬（左）與孫藝真因戲結緣，今年3月底結婚，戲中總是扮演高富帥的玄彬，戲外也擅長投資理財。（圖／Netflix提供）
▲玄彬（左）與孫藝真因戲結緣，今年3月底結婚，戲中總是扮演高富帥的玄彬，戲外也擅長投資理財。（圖／Netflix提供）

文/姊妹淘

2022-06-15 16:20:21

39歲韓星玄彬與孫藝真今年3月底結婚，愛情事業兩得意的他近日也回歸大銀幕，今年將陸續推出《機密同盟2》、《哈爾濱》2部電影。玄彬因演出《秘密花園》、《愛的迫降》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等作品爆紅，裡頭的角色設定都是「高富帥」。而在現實生活裡，玄彬也是貨真價實的高富帥，總財產高達135億韓元（等於3.3億台幣）。

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根據韓國綜藝節目《聽見傳聞》統計，玄彬2013年獲頒發「年度儲蓄奬」時就提過，自己現在已經有35億韓元的流動儲蓄，每個月的銀行利息就可以領600萬韓元。再來，玄彬之前在清潭洞購買別墅，當時是以48億韓元購買，如今房價飆升，已經來到了100億韓元。


另外，據各家韓媒指出，出道17年的玄彬如果拍攝電視劇，每集都可以領大約1億韓元（約莫台幣250萬），如果拿《愛的迫降》16集來舉例，就可以有16億韓元收入，等於台幣4千萬。


總而言之，玄彬不管是儲蓄還是房產，總值就已經超過135億的韓幣。


▲玄彬靠著自身實力成為高富帥。（圖／取自玄彬IG）
▲玄彬靠著自身實力成為高富帥。（圖／取自玄彬IG）
「要我給創業的人建議，我希望他們能保持初衷。未來發生再艱苦的挫折，都可以擁有正面的信念、相信好事會發生，等待機會。」
玄彬資產頗豐，但全是他白手起家，靠著演藝實力穩紮穩打而來。


他不靠關係走娛樂圈，他所仰仗的，是對演戲的熱愛。玄彬曾在接受陸媒「騰訊視頻」專訪時，就鼓勵那些創業的人，無論發生什麼困難，都要對自己在做的事情擁有信仰、等待機會，就像他一樣。


玄彬原本的職志是想成為警察，而他的父親也希望他當警察。然而在17歲時，玄彬無意間加入戲劇社，徹底愛上演戲，便跟父親表示想當演員，遭到父親用鋁棒毆打，他說：「父親只是不希望我太辛苦，考公職至少可以穩定一點。」


▲玄彬靠著自身實力成為高富帥。（圖／取自玄彬IG）
▲玄彬靠著自身實力成為高富帥。（圖／取自玄彬IG）
如果看過電影《寄生上流》、韓劇《LIFE》的朋友就知道，韓國的資本主義結構比台灣更嚴苛，求學、就職的競爭都很激烈，小人物要爬上高位，必須得靠高學歷、靠關係，否則會過得很辛苦。


對此，玄彬承諾父親，他會考上中央大學戲劇系，既能擁有不錯的學歷，又可以符合自己的興趣。


韓國中央大學雖然是私立，卻是當地數一數二的名牌大學（在韓國所有大學中排行第七），該校尤其以戲劇系、攝影系跟電影系最有名，演員河正宇、金喜善、李秉憲都是校友。


儘管遭受到父親反對，但玄彬選擇尊重家人，並以折衷的方式完成夢想。


你想要我考上好大學？好，我就考最好的給你，但請你也尊重我讀戲劇系，雙方相互理解、各退一步。


▲玄彬靠著自身實力成為高富帥。（圖／取自玄彬IG）
▲玄彬靠著自身實力成為高富帥。（圖／取自玄彬IG）
「服兵役，是幫助我從工作中脫離，從玄彬回到金泰坪。」
相比其他演員，玄彬很幸運，入行2年就演出《我叫金三順》爆紅，緊接著便是《他們生活的世界》、《秘密花園》等等，他甚至還跑去大陸跟湯唯演了部電影《晚秋》，該片還去柏林電影節放映。


在演藝最高峰的時候，玄彬自願申請去「海軍陸戰隊」服兵役，引起粉絲譁然。但玄彬保持樂觀，他不怕人氣下滑，「這些年來我都馬不停蹄的在工作，服役的這段期間，我不是玄彬，而是做回普通人金泰坪（玄彬本名）。」


他把許多男星們聞之色變的兵役問題，轉念成沈澱自己的方式。他知道，只要實力尚在，誰都搶不走，這不僅僅是正面的心態，更是一種對自己能力的信任與肯定。


▲玄彬靠著自身實力成為高富帥。（圖／取自玄彬IG）
▲玄彬靠著自身實力成為高富帥。（圖／取自玄彬IG）
「愛情王子、真男人，那是別人給我的稱號，兩個我都用心，兩個也都是我。」
面對磨難的轉念與豁達，是玄彬美好的特質。


玄彬接受港媒專訪，被問到粉絲們都愛看他拍偶像劇，會不會擔心自己被定型？他先解釋自己也有拍類似《逆鱗》《騙徒》等劇情片，也有被別人稱呼為「真男人」，所以他不管是愛情王子還是真男人，都是外人給他貼的標籤。


他將標籤視為肯定，也不急著撕下，達觀回應「兩個都是我！」他認為，自己不需要對外界交代，外人要怎麼定義他，就隨大家吧，反正他還是會努力演好每個角色。


如今，在成為「名符其實」的高富帥後，玄彬用自身經歷鼓勵那些單打獨鬥的實業家，他還曾經為青年們準備了一筆創業基金，鼓勵大家勇敢實現夢想。


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