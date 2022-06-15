▲ 新台幣 1,472 萬起！Porsche 911 Sport Classic 開放訂購

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保時捷經典與客製化部門副總裁Alexander Fabig 表示：「 Heritage Design 的車型代表著保時捷產品策略中最為感性駕馭的概念，這一獨特的車型系列由 Style Porsche 設計部門和 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製部門匠心打造，不僅重新詮釋 1950 年至 1980 年代的經典 911 車型與其配備，更重現這數十年來的設計特色。」保時捷將陸續發表四款限量車型，其中第一款是於 2020 年推出的 911 Targa 4S Heritage Design Edition，便是採用 1950 年代和 1960 年代的設計元素。
Porsche Design 更為此打造了一款高級腕錶，僅限此收藏系列車款的車主購買，而這款腕錶大量採用了全新911 Sport Classic 的設計元素。新款 911 Sport Classic 的內裝元素也將作為 Heritage Design Classic 套件的一部分，供現行 911 車型選配。
重新詮釋復古設計元素
包含專屬於 911 Turbo 車型的寬體車身；向傳奇車款 Carrera RS 2.7 致敬的固定式碳纖鴨尾尾翼，並施以車身同色烤漆，以及雙拱式車頂皆凸顯了全新 911 Sport Classic 的獨特性。
如同 2009 年推出第一款 997 世代的 911 Sport Classic，設計師在為新款限量車型挑選專屬漆面的靈感源自保時捷 356 前期款的時尚灰漆面。Style Porsche 設計部門副總裁 Michael Mauer 表示：「新款 911 Sport Classic 是首款採用金屬跑格灰烤漆的車型，灰色從不乏味，通常是一種態度，而且還很酷。」為展現的跑格設計，在金屬跑格灰的車身上，兩道條紋將貫穿前蓋、車頂以及尾翼。除了專屬的金屬跑格灰烤漆外，新款 911 Sport Classic 也提供黑色、金屬瑪瑙灰、金屬龍膽藍或其他保時捷嚴選選色等選擇。
進入車室之內，經典的千鳥格紋妝點在座椅中央以及車門飾板，而黑色/經典干邑棕色的雙色頂級皮革內裝，與車身顏色形成優雅的對比。
550 hp強勁動力造就史上動力最強的手排 911
動力系統同樣獨具特色，3.7 升、雙渦輪增壓水平對臥六缸引擎可輸出 550hp（405kW） 的動力，透過後輪驅動直達路面，並搭載七速手排變速箱，讓這款全新 911 Sport Classic 成為保時捷至今動力最大的市售手排911。
該款變速箱具備 Auto-blip 自動補油功能，可在降檔時提升轉速以補足檔位之間的轉速差。標配的跑車排氣系統針對該車量身打造，帶來更加動人的聲浪感受。
為了滿足高性能表現，懸吊系統以 911 Turbo 和 911 GTS 車型作為基礎，並標配保時捷主動式懸載調整系統(PASM)，其阻尼針對車輛動態做出調整的速度快如閃電。該系統也包含運動化懸吊，使車身高度再降低 10 毫米。
【全新 Porsche 911 Sport Classic 建議售價】
全新 Porsche 911 Sport Classic 新台幣 14,720,000 元起