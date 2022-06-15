劉冠廷愛情長跑13年婚事卡關　解密「房子買不起」

劉冠廷、陳庭妮、施名帥、林哲熹、謝沛恩、袁艾菲、陳語安、王淮仲、 洪群鈞、邱木翰、古昀昀今（15日）出席《愛情發生在三天後》首映記者會，劉冠廷在戲裡與謝沛恩飾演一對離婚怨偶，畢業8年後再重逢大學時期的紅顏知己陳庭妮，面臨感情交叉口，他笑說：「看到拍戲班表是跟大學同學就好開心，看到是跟沛恩就很沉重，鬧離婚的家庭每天都不輕鬆，我真的壓力很大，想到拍戲就很焦慮。」還好戲一殺青，兩人不用再針鋒相對，謝沛恩大方說：「我們可以重新認識彼此了。」
談到自己對婚姻的想像，劉冠廷和孫可芳愛情長跑13年，他透露婚事卡關在演員這行變數太大，「我自己日子不是過得很安定，房子又買不起，房子都不夠住了，還在蓋一層一戶，那我們要住哪？這種實際問題，我就會多想一些。」不過他表示一直在思考人生大事，會如劇名所說「發生在三天後」嗎？他覺得3天後太草率，倒也不會讓孫可芳像陳庭妮的角色一樣久等8年，笑說：「8年後太久。」飾演劉冠廷大學死黨的施名帥，和朱芷瑩交往5年，他爆料，「我跟冠廷約好一起登記。」
唯獨喜事臨門的陳庭妮是準人妻，她和胡宇威交往8年，也是馬拉松式愛情，她表示：「求婚、結婚、辦婚禮都需要衝動，我會先辦婚禮再登記，不然如果先登記，婚禮可能就不辦了。」她夢想的婚禮不須鋪張，但是希望親友都能到場祝福，談到人生下一步規劃，她腳踩10公分高跟鞋，搞笑捶肚：「我沒懷孕。」陳語安和吳克群4年戀情穩定，她表示「還沒」想過婚事，工作再衝刺一把，「還在往目標努力一下，晚點再說。」謝沛恩2月被拍到和生醫業美籍男友Dana約會，她說：「結婚太遙遠了，活在當下，沒有想那麼遠。」袁艾菲鼓勵大家搭上已婚列車，放閃說道：「婚姻真的比想像中美好。」
林哲熹劇中飾演沒有名氣的演員，勾起成名前被大小眼的痛苦回憶，他的角色不斷試鏡不斷被打擊，片場沒有人要理你，不曉得怎麼面對家境不錯、收入也不錯的女友陳庭妮，偏偏陳庭妮一味鼓勵「你很棒」，不是他所需要的，因此在陳庭妮和比較理解他的孟耿如之間徘徊，導演馮凱要求林哲熹：「回到過去，回想最不堪、最沒自信的時候。」林哲熹妙回：「導演，我現在也還是啊。」《愛情發生在三天後》18日起每周六晚間8點於八大戲劇台全台首播、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台於19日起每周日晚間8點播出。