革新迎接硬戰 ─ Honda HR-V Prestige尊榮版試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
當2021年第三代HR-V發表後，台灣汽車媒體們就特別關注其引進時程，且由新一代Fit帶進e：HEV動力系統後，動能表現令人驚豔，就讓人更加期待新HR-V導入後也能搭上e：HEV動力系統，但終究事與願違，新HR-V僅導入了自然動力版本，推估應是成本問題，只能暫時先以自然動力車型打頭陣了。
全新導入台灣的新HR-V，在外型上與前一代相比，除了在車身尾段略為持些許Coupe跑車化造型，保留隱藏於C柱之後車門把手設計外，整體風格可說是轉變了不少，融入整體車身造型的前後保桿，讓整體車身線條變得流暢與協調，以水平的線條貫穿車側，不像前代那麼銳利，視覺壓力變緩，實車較照片看起來更為好看順眼，內斂中又帶點前衛感，與前保桿採一體化設計的橫柵水箱護罩，跳脫傳統框架，也是特色之一，車尾貫穿式的LED尾燈則有畫龍點睛效果。
而特別的是，新HR-V在視覺上會讓人覺得較上一代放大不少，但實際上僅有車寬比前代略寬20mm，其餘則幾乎相同，方中帶圓的整體造型，讓新HR-V的霸氣感更為明顯，同時也更為耐看。
進入座艙，新HR-V在中控台部分採用主流的水平T字設計，但並未採用數位化儀錶，中央最上層為懸浮地8吋多功能資訊系統，接著是以三旋鈕為基礎組成的空調控制介面，最下方則是無線充電板與排檔座，整體設計十分簡潔素雅，主要亮點在於藉由一些巧思設計提高便利性，將所有操作與置物空間盡可能地設置在伸手可及之處，這還包括了後座門邊置杯架的位置，向上移到了側邊扶手的前緣，讓後座乘客取用更為方便。同時，在前座椅背除了設有傳統書報袋外，另設計了手機放置空間，後座乘客不用再擔心手機沒地方放了。
另一個較新的設計，是在中控台兩側的空調出風口，多了三模式設計，除了一般的關閉與標準模式外，在出風口的邊緣多了一道L型的出風口，在轉至擴散模式時，可讓空調氣流自車內兩側向後吹拂，用以增加循環效果，若有人不喜歡被冷、暖氣直接對著吹時，就可以使用擴散模式，同時，也增加了後座出風口，且是採略上傾設計，不會像部分車款出風口僅能對著下半身，冷房效果更好。
空間部分，依舊是HR-V的強項，雖然軸距與前代相同，但新一代車款藉由將後座設置略為往後，並在整個車內部局都重新設計後，空間表現略有增長，獨特的前中置油箱設計與獨門的後座Ultra Seat座椅依舊保留，Ultra Seat除了基本的椅背向前翻倒功能外，另有椅墊上掀功能，可便於放置盆栽等較高的物品，增加了空間載物彈性。此外，隨著腳踢感應式尾門越來越普遍，消費者接受度與使用度都有所提高，但Honda仍認為不足，首度導入Walk-Away Closs離開自動關閉尾門，使用者除了開門可以腳踢感應外，關門的部分，只需要鑰匙在人員身上，並且在開門後先按下離開自動關門鈕，人員離開尾門關閉範圍約兩秒後，尾門就會自動關閉，這對於取貨、手握有貨物的朋友來說十分好用。可說是筆者個人感到最喜歡的配備。
動力系統部分，初期新HR-V僅導入1.5升自然進氣引擎，可輸出121PS/2,500~3,000rpm最大馬力，與14.8kgm/4,300rpm最大扭力，搭配原廠稱專用進化版CVT變速系統，降低終傳比，讓輪下扭力放大；換裝新動力後，平均油耗表現有所提升，自14.5km/L進步到17.0km/L，效果相當顯著。
但新動力系統顯而易見的是帳面數據變小，不免讓人擔心動能表現，實際試駕發現在一般行駛環境與標準道路速限下，開起來其實還算輕快，不至於有太嚴重的無力感，對於多數消費者而言日常使用已算足夠，不過希望它帶勁一點就真的是強人所難，需要超車時再加速力道，會讓人感到信心不足；無奈在Fit上廣獲好評的e：HEV混合動力系統，在成本等種種考量下，無法在第一時間導入，不免稍嫌可惜。至於在操控與行駛感受上，操控感上比前代進步不少，顯得更為沉穩精準；車內除了後輪拱外，整體靜肅性也有所提升，營造出較前代更高級的車內氛圍。
而在新HR-V上，終於配上了眾人期待的Honda Sensing智慧安全主動防護系統，結合了CMBS碰撞緩解煞車系統〈含FCW前方碰撞警示系統〉、ACC主動式車距調節定速巡航系統附LSF低速自動跟車系統〈達全速域效能〉、RDM道路偏移抑制系統、LDW車道偏移警示系統、LKAS車道維持輔助系統、LCDN前車駛離提醒系統等；前方監控攝影機可視角擴增到100度，足監控三個車道，搭配高速影像處理晶片辨識人、車和路面標線的特徵並計算距離，除了支援ACC全速域跟車系統、LCDN 前車駛離提醒系統外，CMBS碰撞緩解煞車系統擁有偵測左轉對向來車、橫越馬路的自行車及夜間行人，更針對台灣消費者的需求，搭載偵測前方摩托車的功能，而試駕的Prestige尊榮版在增加LaneWatchTM盲點監視系統，提供達Level 2等級的主動安全輔助能力。另外，新HR-V亦配有HDC陡坡緩降控制系統，當車輛在陡坡上開起該功能後，可在3-20km/hu間調整車速，讓車輛自動緩緩開下陡坡，在山區道路使用，便利性與安全性都可以獲得提升。
新HR-V正式上市後，S+勁化版為81.9萬，Prestige尊榮版為87.9萬，略低於先前外界評估的售價，也讓新HR-V足以維持一定的競爭力，整體來說，除了動力仍嫌略有不足外，新HR-V還是展現出新世代車款該有的水準，在此之前也以接單超過2,000張，可見Honda在台灣仍相當可觀的信眾，在還未知價格與未完全看到實車下，即可有此接單量，不過動力上的問題，應該還是會影響到日後的實際使用口碑，蜜月期可以維持多久仍有待考驗，而若蜜月期過後，整體銷量未達預期，也許可能可以給Honda Taiwan向原廠爭取e：HEV動力車款多一些些的籌碼，加快導入速度，以利提供動能與效能更好的車款了。
| 車型
| Honda HR-V Prestige尊榮版
| 車身尺吋(mm)
| 4,330/1,790/1,590
| 軸距(mm)
| 2,610
| 車重(kg)
| 1,274
| 引擎型式
| 直四自然進氣汽油
| 排氣量(c.c.)
| 1,498
| 最大馬力(PS/rpm)
| 121/6,600
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 14.8/4,300
| 變速系統
| 模擬7速CVT
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| H型扭力樑
| 前輪尺寸
| 215/60 R17
| 後輪尺寸
| 215/60 R17
| 平均油耗(km/l)
| 17.0
| 售價(萬元)
| 87.9