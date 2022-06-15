▲ 2022 年 6 月車市優惠總整理，購車、回廠看這裡

「NISSAN哈一夏 疫起安心遊」防疫行車健檢活動內容





免費行車健檢



空調及冷卻系統、視野及行車安全等35項免費全車安全檢查





免費車室臭氧消毒



回廠健檢即可享免費車室O3臭氧消毒





返廠消費贈獎活動



活動一：預約且準時履約回NISSAN服務廠定期保養消費滿3,000元，即贈「哈根達斯冰淇淋兌換券」乙張 (外帶冰淇淋迷你杯100ml)



活動二：回NISSAN服務廠消費滿5,000元，可抽「500元電子保修抵用券」，共1,000名





季節商品特惠



冷凝器清洗劑特價699元(加價購19,800點+299元)



空調防疫抗菌套餐特價999元(加價購19,800點+599元)



輪胎及電瓶特惠價、換購輪胎再享紅利點數折抵優惠，最高可折抵1,200元





紅利精品優惠兌換



NISSAN椅背收納袋(8,800點+388元)



康寧不鏽鋼保鮮盒組(8,800點+488元)



IRIS空氣循環扇(8,800點+1,388元)



SHARP自動除菌離子產生器(18,800點+1,988元)





玉山銀行



NISSAN聯名卡



刷卡優惠



優惠一：回NISSAN服務廠消費，單筆刷卡滿5,000元，贈「100元電子保修抵用券」；單筆刷卡滿8,000元，加贈「100元電子保修抵用券」，共獲得「200元電子保修抵用券」。



優惠二：一般消費單筆刷卡滿1,000元(不限NISSAN服務廠消費)，抽「iPhone 13 128G」，共8名。(詳細抽獎活動訊息及限制條件以玉山銀行公告為準)



