▲ 2022 年 6 月車市優惠總整理，購車、回廠看這裡

宏佳騰智慧電車在6月持續加碼推出多款超值購車優惠，消費者購買宏佳騰智慧電車，除可享有中央與地方補助最高27,300元外（以6月底即將截止的台北市振興加碼汰購重型電車加上中央政府補助計算）;即日起至6月30日，宏佳騰智慧電車亦與花旗／富邦與星展等多家銀行攜手合作推出全車系最高30期零利率再贈刷卡金或限量好禮方案。
各項熱門車款還可搭配專屬購車優惠，舉凡選購Ai-1 Ultra ABS車款即贈送品牌風格安全帽、騎士多用途防水背包、個性鑰匙皮套與極簡風飾桿總價值近4,000元四重好禮。
暑期學生考照旺季來臨，宏佳騰針對熱銷車款Ai-1 Sport+、Ai-1 Sport／ABS、Ai-1 Comfort+或Ai-3 Comfort系列，購車即可獲得總價值2,000元以上包含品牌風格安全帽、個性鑰匙皮套與耐重質感掛鈎的購車三好禮；購買單電綠牌輕巧智慧電車Ai-4 Ever，還可擁有價值近1,500元的限量奶茶質感安全帽乙頂。
三輪電車平穩騎乘的設計方式逐漸成為消費者至門市詢問與關注焦點，宏佳騰也持續祭出加碼回饋，不論是購買標配CROXERA 5智慧儀表系統與前後載貨架的 Ai-2 Gather+ 黑隱特仕版，或是極光白入門車款，皆享10,000元車價折扣優惠。
宏佳騰智慧電車同步在6月再度推出大受好評的外送夥伴專屬購車活動，凡外送平台夥伴出示相關證明文件購買Ai-1或Ai-3系列任一車款，即可享總價值近4,000元原廠精品貨架組，包含造型耐重後握把和耐重後貨架。
＜阿宏挺你 暑在厲害 宏佳騰智慧電車6月購車資訊＞
車款
建議售價（不含牌險）
最高政府補助
（以台北市為例）
專屬優惠與價值
刷卡分期
汰購最低入手價
Ai-1 Ultra ABS黑隱特仕版
109,980元
27,300元
品牌風格安全帽、騎士多用途防水背包、個性鑰匙皮套與極簡風飾桿（總價值近4,000元）
最高30期0利率，指定銀行信用卡再贈20吋限量行李箱！
82,680元
Ai-1 Ultra ABS
107,980元
80,680元
Ai-1 Sport ABS黑隱特仕版
103,800元
品牌風格安全帽、個性鑰匙皮套與耐重質感掛鈎（總價值逾2,000元）
76,500元
Ai-1 Sport ABS
99,800元
72,500元
Ai-1 Sport＋
97,980元
70,680元
Ai-1 Sport
89,980元
62,680元
Ai-1 Comfort+
84,980元
57,680元
Ai-3 Comfort+
84,980元
57,680元
Ai-3 Comfort
79,980元
52,680元
Ai-4 Ever
59,980元
23,300元
限量奶茶質感安全帽乙頂（近1,500元）
36,680元
Ai-2 Gather極光白
117,980元
27,300元
10,000元車價折扣
80,680元
Ai-2 Gather+ 黑隱特仕版
127,980元
90,680元
※Ai-2 Gather車系補助金額適用於111／6／1後出廠之車輛。
＜宏佳騰智慧電車6月購車優惠＞
https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/promotion
＜極致性能 放肆玩樂 Ai-1 Ultra ABS購車禮＞
https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/202206-ai1ultra-specialgift
＜考照首推 暑在厲害Ai-1&Ai-3指定車款購車禮＞
https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/2022-ai1ai3-summersale
＜換新騎 有好4 Ai-4 Ever購車禮＞
https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/202206-ai4-specialgift
＜好載有我！萬元加碼！ Ai-2 Gather購車優惠＞
https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/2022-ai2-specialgift
＜號召夥伴，外送一騎＞
https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/202206--delivery-specialgif
MINI總代理汎德於2022/06/01至2022/06/30止，於MINI全台經銷商服務中心舉辦「MINI Care夏季健診」活動，活動期間，MINI車主預約回廠即享空調、冷卻、煞車系統等六大項免費車輛檢查服務，選購原廠空調、冷卻及煞車系統等零件享75折特惠。
MINI Care夏季健診活動
- 預約免費車輛安全檢查
- MINI原廠零件優惠
- 精選生活精品&加裝品特惠禮遇
- MINI 精選加裝品特惠禮遇
- MINI生活精品清爽夏季風格選物9折優惠
立即線上預約MINI健診服務：https://sol.mini.com.tw/。
自即日起至7月31日止推出「NISSAN哈一夏 疫起安心遊」防疫行車健檢活動，提供NISSAN車主免費車室O3臭氧消毒及行車健檢服務，包含空調冷卻系統、視野安全、引擎底盤、輪胎電瓶、煞車系統等總計35項車輛安全與舒適項目檢查。
「NISSAN哈一夏 疫起安心遊」防疫行車健檢活動內容
免費行車健檢
|空調及冷卻系統、視野及行車安全等35項免費全車安全檢查
免費車室臭氧消毒
|回廠健檢即可享免費車室O3臭氧消毒
返廠消費贈獎活動
|活動一：預約且準時履約回NISSAN服務廠定期保養消費滿3,000元，即贈「哈根達斯冰淇淋兌換券」乙張 (外帶冰淇淋迷你杯100ml)
活動二：回NISSAN服務廠消費滿5,000元，可抽「500元電子保修抵用券」，共1,000名
季節商品特惠
|冷凝器清洗劑特價699元(加價購19,800點+299元)
空調防疫抗菌套餐特價999元(加價購19,800點+599元)
輪胎及電瓶特惠價、換購輪胎再享紅利點數折抵優惠，最高可折抵1,200元
紅利精品優惠兌換
|NISSAN椅背收納袋(8,800點+388元)
康寧不鏽鋼保鮮盒組(8,800點+488元)
IRIS空氣循環扇(8,800點+1,388元)
SHARP自動除菌離子產生器(18,800點+1,988元)
玉山銀行
NISSAN聯名卡
刷卡優惠
|優惠一：回NISSAN服務廠消費，單筆刷卡滿5,000元，贈「100元電子保修抵用券」；單筆刷卡滿8,000元，加贈「100元電子保修抵用券」，共獲得「200元電子保修抵用券」。
優惠二：一般消費單筆刷卡滿1,000元(不限NISSAN服務廠消費)，抽「iPhone 13 128G」，共8名。(詳細抽獎活動訊息及限制條件以玉山銀行公告為準)
普利司通輪胎
限定加碼活動
|加碼一：回NISSAN服務廠，以NISSAN紅利點數折抵方式一次更換2條(含)以上普利司通輪胎(不限尺寸、花紋)，加碼贈「NISSAN紅利點數16,800點」(僅以紅利點數折抵其中一條不適用加碼回饋)。
加碼二：回NISSAN服務廠，一次更換2條(含)以上普利司通輪胎(不限尺寸、花紋、特價或紅利價)，抽「Apple Watch Series 7」，共20名。一次更換2條獲得一次抽獎資格，一次更換4條獲得兩次抽獎資格，單一車牌以更換4條為上限。
2022 CITROËN巴黎6月天冷氣健診服務活動跟著夏天的腳步，即日起至2022年7月30日為所有CITROËN車主展開清涼服務，炎炎夏日打造舒適沁涼的行車空間，且活動期間內單筆消費發票金額滿NT$8,888元即可擁有一份獨家設計款 - 法系經典車車野餐墊（建議售價NT$900元），數量有限送完為止。
即日起全台CITROËN授權服務廠舉辦2022巴黎6月天冷氣健診服務活動，全車系冷氣及冷卻系統免費健診，並提供冷氣類零件6月天專屬優惠79折起，濾芯類零件及電瓶則享夏季優惠85折起，活動只到2022年7月30日止；除此之外，2016年12月31日前領牌的CITROËN老朋友們，還可再享多項原廠指定零配件特惠價79折起。
隨著戶外野餐活動盛行，凡於2022 CITROËN巴黎6月天活動期間內返廠單筆消費發票滿NT$8,888元就可將獨家設計款 - 法系經典車車野餐墊帶回家，在炎炎夏日中，與家人或朋友們安排一個優閒的野餐時光，數量有限送完為止。
2022 CITROËN巴黎6月天冷氣健診服務活動自即日起至2022年7月31日止，為車主提供夏季免費健診服務及專屬零件優惠，活動期間內單筆消費發票金額滿NT$8,888元還可獲得法系經典車車野餐墊乙份。另外，服務活動出廠後，也歡迎踴躍分享本次巴黎6月天冷氣健診服務活動的返廠體驗，成功上傳問卷即有機會獲得CITROËN迷你模型車乙輛。
歡迎多加利用全台授權服務廠預約專線，事先安排服務時間，活動詳情請參閱官方網站www.citroen.com.tw及CITROËN全台經銷商授權服務廠。
Ford六月份車款優惠方案：
車款
六月優惠活動
|22.5年式
New Ford Focus
New Ford Focus Active
New Ford Kuga
（進口Focus除外）
|六月份入主享3.5萬智選配件金
Gogoro VIVA SUPERFAST 全新陣容登場，即日起至 7/13 購入即可享有「好事降 0 購車優惠」：立即體驗 0 頭款、0 資費、0 利率、0 保養的四大零負擔，分別是 0 頭款購車，提供多元付款方式，購車方案隨你選；首年電池資費 0 元起，購車即享電池資費折抵優惠，最高可享首 12 個月資費 0 元起 (價值最高 $3,828)；購買 Gogoro SUPERFAST 車款可選擇 36 期 0 利率方案，讓資金運用更靈活，減輕購車負擔；首年再享保養 0 元起，購車即贈首年維修保養金 $1,500 元，養車 0 成本，輕鬆保養好安心！同時加贈 $2,000 元配件金，讓車主能夠自主點綴專屬於自己的車款。詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2022-summersp。
此外，凡於 6/1 至 8/31 期間內購買 Gogoro VIVA SUPERFAST 車款，並於 9/30 前完成個人與新入手的 Gogoro VIVA SUPERFAST 車款合拍生活風格照，並於個人 Instagram 帳號發文，完成指定 PO 文任務與資料登錄，就能獲得與知名潮牌聯名的「 GOOPIMADE 聯名限定側背包」乙個，價值 $2,180 元，數量有限，送完為止，相關活動辦法可參考活動網址：https://promotion.gogoro.com/tw/2022-jun-superfastsp。
為滿足新手上路的新車需求，Gogoro 特別推出多項購車優惠方案，只要出示學生身分證明，購買全車系，皆可享有 36 期 0 利率。同時，只要完成 Gogoro 線上考照神器筆試測驗，將加碼新手上路專屬好禮三重送，購車載送復古騎士安全帽 ( 價值 $1,880 元)，詳細活動內容可參考：https://promotion.gogoro.com/tw/licensepromotion2021/。
除此之外，目前全台各縣市政府皆已公布 2022 年電動機車補助方案，其中台北市民和桃園市民能額外獲得振興加碼補助金 8,000 元，申請期限到 6/30 為止。統計下來，若消費者搭配地方政府與中央補助後，最高可獲得 27,300 元補助。欲知詳細購車政府補助、分期優惠方案，可前往官網：https://letsgogo.ro/3wCktSc。
本月訂購Tucson L、VENUE立即享高額零利率、藍鑽隔熱紙、六大系統不限里程延長保固等三大好禮。同時，邀請國人體驗HYUNDAI新世代風雲休旅車陣容的魅力，即日起舉辦全車系試乘抽價值百萬元大獎活動，週週送出機車SYM DRG(市價$118,000元)。
即日起試乘即可參加百萬好禮抽獎活動，連續九週送出超夯人氣的SYM DRG機車(市價$118,000元)，防疫安心預約到府試乘亦可參加抽獎資格，詳情請洽全國HYUNDAI展示中心。
2022年6月Kia乘用車全車系優惠一覽
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line
|54.9 / 59.9 / 64.9 / 65.9
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚艷 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|The Sorento經典七人 / 豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人
|139.9 / 149.9 / 155.9 /164.9 / 170.9 / 193.9
|精選配件組(價值4萬元)或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|152.9 / 168.9 / 172.9 /188.9 / 192.9 / 218.9
|精選配件組(價值逾4萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|152.9 / 182.9 / 232.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
五年不限里程全車原廠保固
|The EV6
Light標準版 / Air標準版 / Air增程版 / GT-line e-AWD增程版
|158.9 / 173.9 / 187.9 / 209.9
|線上預訂2023年式專屬禮遇：
15,000元原廠配件金
V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
家用充電設備(價值36,750元)
跨品牌充電營運商一年免費無限快充(EVALUE華城電能、EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力)(價值超過60,000元)
6/1(三)起至6/30(四)止，入主LUXGEN全車系可享「一鍵清新、炫彩傾心專案」：購車即享「60萬36期分期零利率」，全車系同步免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等。
此外，「URX 7人旗艦紳活版」及「URX 7人全景樂活版」免費升級深受車主們喜愛的「LINK+智聯網系統」，特別是「AR遠端遙控」、「PM2.5一鍵清新」功能，可直接透過手機AR遠端遙控發動車輛，在進入車內前即啟動「一鍵清新」功能。
於6/1(三)起至6/30(四)止，入主LUXGEN全車系可享「一鍵清新、炫彩傾心專案」：購車限時加碼「環艙炫彩氣氛燈組」（價值12,000元）、可再享「60萬36期分期零利率」，同步免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等，交車完成者再送SHARP「好空氣隨行杯(4)-隨身型空氣淨化器」。
欲知更多車款優惠詳情，歡迎至LUXGEN官網預約最貼心的「LUXGEN防疫賞車三部曲」服務，「VIP封館賞車」、「專人到府賞車」、「線上視訊賞車」任您選擇，或電洽客服專線0800-588-088。
2022 巴黎6月天冷氣健診服務活動全面展開，不僅提供愛車冷氣及冷卻系統免費健診服務外，還有多項夏季專屬零件優惠，且活動期間內單筆消費發票金額滿NT$8,888元即可獲得獨家設計款 - 法系經典車車野餐墊。2022 巴黎6月天冷氣健診服務活動自即日起至2022年7月30日止清涼展開，活動內容：
免費健診專區
提供全車系冷氣及冷卻系統免費檢查，打造涼爽行動空間，酷夏中給予心愛家人們最舒適的行車品質。
零件優惠專區：
- 冷氣類零件夏季限定價79折起
- 濾芯類零件（包括粉塵濾芯、空氣濾芯、機油濾芯、燃油濾芯等）及電瓶優惠價85折起。
- 2016年12月31日前領牌之車主享「老朋友 • 夏之獻禮」專屬優惠，多項指定原廠零配件79折起特惠。
凡於活動期間內返廠參加冷氣健診服務活動，且當次單筆消費發票金額滿NT$8,888元，即可獲得建議售價NT$900元之獨家設計款 - 法系經典車車野餐墊乙份，數量有限送完為止。
維修後滿意度調查
為提供車主一個安心回廠的服務品質，歡迎車主們於活動後踴躍回饋返廠經驗，給予經銷商授權服務廠鼓勵與改善方向，而為感謝車主之分享，凡於期限內完成問卷即有機會獲得限量PEUGEOT虎虎生風獅寶寶乙隻。
2022 PEUGEOT巴黎6月天冷氣健診服務活動自即日起展開抗暑大作戰，提供免費冷氣健診服務及6月天夏季專屬零件優惠，當次單筆消費發票金額滿NT$8,888元即可獲得2022年獨家設計款 - 法系經典車車野餐墊乙份，數量有限送完為止，活動只到2022年7月30日止。為節省您的寶貴時間，歡迎多加利用授權服務廠預約專線，事先安排服務時間，活動詳情請參閱www.peugeot.com.tw網站及PEUGEOT全台經銷商授權服務廠。
SUBARU自6月1日起至8月31日止，特別推出「2022 SUBARU涼夏健檢」，提供包含輪胎、煞車、引擎室、空調等四大系統共25項免費健檢。此外，更推出空調潔淨清涼系列9折、空調潔淨清涼套餐85折優惠，以及原廠零配件/美容產品等多重優惠回饋，單筆消費滿8,800元起再贈實用的夏日戶外必備好禮。
SUBARU誠摯邀請所有車主提前預約回廠，透過SUBARU專業技師團隊為您的愛車做完善檢查以維持最佳車況。
「2022 SUBARU涼夏健檢」優惠詳情如下：
- 四大系統25項免費健檢：針對輪胎、煞車、引擎室、空調等系統進行檢查。
- 空調潔淨清涼系列9折優惠：
- 冷氣管路系統保養、冷排清洗服務、蒸發器清洗服務、冷氣濾網更換。
- 空調潔淨清涼套餐85折優惠：
- 冷氣濾網更換+蒸發器清洗。
- 冷氣管路系統保養+蒸發器清洗。
- 冷排清洗服務+蒸發器清洗。
- 指定零件/化學品9折起優惠：
- 壓縮機、冷凝器、水箱、皮帶、水箱冷卻液、冷氣防霉除臭劑、冷氣散熱系統清洗劑、乾燥瓶等品項。
- 電瓶95折還享隨機限量贈品。
- SUBARU夏季精選100項精品/配件7折起：防曬時尚墨鏡、SUBARIST專屬服飾、質感自動折傘、品牌多功能包及其他指定精品配件。
- Autoglym美容產品7折。
- 老友回廠優惠
- 5年以上車齡回廠消費，免費臭氧殺菌服務。
- 6年以上車齡，維修零件9折。
- 20萬公里以上里程，維修零件85折。
- 回廠單筆消費滿額禮
- 滿額8,800元，贈送減碳環保餐具。
- 滿額16,800元，贈送質感保溫袋。
- 滿額23,800元，贈送多功能照明器。
Toyota 豐田
車種
優惠方案
COROLLA ALTIS
COROLLA CROSS
(均含HYBRID油電版
& GR SPORT)
COROLLA SPORT
全車系
|指定車款高額0利率、5年延長保固(限連續準時定保者)、
汰舊換新政府補助再省5萬
- 高額0利率
車種
分期內容
國
產
車
COROLLA ALTIS
(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
50萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA CROSS
(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
50萬30期0利率(貸款總額)
SIENTA
40萬30期0利率(貸款總額)
YARIS
40萬30期0利率(貸款總額)
VIOS
40萬30期0利率(貸款總額)
TOWN ACE
18萬12期0利率(貸款總額)
| 進
口車
RAV4 (含HYBRID油電版)
24萬24期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV
40萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA SPORT
50萬30期0利率(貸款總額)
C-HR
40萬30期0利率(貸款總額)
- 其他分期：
車種
分期專案 –
不含租賃、大口車輛 (營業車適用)
VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案
頭款1萬元，首年日付50元
C-HR、COROLLA SPORT –
「潮世貸」分期專案
60萬84期，月付7,999元
零利率專案
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
All
150萬 40期
其他車系(排除LM300h&NX車系)
All
100萬40期
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX、IS、ES車系
3年
|① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
|① 保留付清② 再分期③ CPO購回
- 全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主LEXUS，以333簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式。
② 3：3種頭期款選擇
③ 3：到期後提供3種處置方式
L-finesse智選租賃專案
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX
、IS、ES車系
3年
保證金0元起
依保證金調整(租購)
30%
|① 保留付清② 續租原車③ 再租新車
- 針對法人所設計，主打「3年期、3成尾款、3種期滿選擇，專案最低保證金0元起，零成本輕鬆入主LEXUS，使公司節稅最大化，為最適合法人的L-finesse專案。
車型
準22年式車價
期數
月租金
保證金
到期購回價
LM300H(七人座)
372 萬
60
63,000
74.4 萬
20%
74.4 萬
44
77,150
93 萬
25%
93 萬
36
85,300
111.6 萬
30%
111.6 萬
LM300H(四人座)
520 萬
60
84,900
104 萬
20%
104 萬
44
104,000
130 萬
25%
130 萬
36
123,400
130 萬
25%
130 萬
- 專案贈送：3年6萬公里6次定保
- 專案需支付定額保證金，租賃期滿後無息退還全額保證金。
- 專案保險內容包含：乙式車體險、車體免追償、竊盜險(10%自負額)、第三人責任(500/1000/100)、乘客險(600萬)、駕駛人傷害險(600萬)、竊盜免折舊、竊代車、超額(1000萬)、強制險。
- 專案期間承租車輛進廠維修或出險超過24小時，和運租車將提供同級代步車(依合約顯示為準)，並需事先與和運服務專員預約。
- 承租車款如需加裝配件、含維修、調整保險內容、期數或頭款金額，和運租車將另提供客製化專屬報價，請洽和運租車服務人員。
- 和運租車保有專案承作及最終解釋權利。
|方案
|適用車款
|月租金
|年年換車(3年換開3台新車)
|SELECT+
|ES200豪華/UX200菁英PLUS/RX300豪華(限首年)
|34,300
|ELITE
|RX300豪華/ES300h尊榮/ES250 F-SPORT
|41,200
|PASSION
|LC500/RC F賽道版
|167,900
|不換車(一台新車開到底)
|全車系
|請參官網https://reurl.cc/W3LmGe
2022年06月SUZUKI促銷方案如下表：
車型
促銷方案內容
有效期間
全車系
|賞車贈SUZUKI專屬手機支架
試乘贈SUZUKI專屬保冷袋
領牌贈MICHELIN米其林NR系列護膚級抗UV400多層光學隔熱紙
領牌可享汽車代車費用保險
即日起-2022/06/30
VITARA
|領牌加贈
不鏽鋼門檻飾板/運動版擾流尾翼
IGNIS
|領牌加贈
專屬尾翼/門檻飾板
SWIFT
|「型動50」購車專案