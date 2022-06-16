【試駕】中堅戰力BMW 128ti終於等到你了

我是廣告 請繼續往下閱讀
128ti不僅是BMW全新車型，當中ti更是別具意義，ti為Turismo Internazionale縮寫，而128ti並非首款車型，早在1963年BMW就推出1800ti，之後推出2002ti，再來就是多數消費者較為熟悉E36/E46ti，如今事隔多年BMW再次重啟ti，並用於1 Series車型推出128ti，而128ti的問世除了具有傳承意味，也在此級距鋼跑市場有能和對手抗衡的車型。
既然傳承ti之名在動力與操控當然要有一定程度以上的水準，果然BMW替128ti所搭載的2.0升渦輪引擎提供265hp最大馬力與40.8kgm扭力峰值，0～100km/h加速也只要6.1秒，此性能規格不僅沒讓人失望，與對手相比也有更強大和匹敵的出色水準，加上BMW的調校功力，都讓人迫不及待的想感受實際操駕表現。
在上路前128ti先天設定與ASD主動式聲浪就已先營造出性能氛圍，而自1,750rpm就已開始將扭力釋放的設定搭配八速手自排變速箱，使其無需刻意重踩就已提供頗為充沛的能量驅使車輛前進，甚至重踩油門起步在Torsen前軸機械式限滑差速器輔助下，前輪仍會帶來拉扯的扭力轉向情況，不過這部分只要右腳稍微收斂就能改善。而這還僅是在Comfort模式，若切換至Sport模式，不僅排氣聲浪變得更為宏亮，能量輸出與換檔反應也會更加積極，方才所有反應也都會放大，但對於128ti所設定的族群來說，肯定會喜歡在體感與聽覺所營造出的性能氛圍。
128ti不僅充滿性能味，在山路動態更是有著高度樂趣，犀利的身手面對大小彎角都能輕鬆迎刃而解，即使用更快速度進彎，偏硬朗的M跑車化懸吊能有效對抗側傾，前輪也維持良好循跡性沒有發生推頭情況，車尾反而帶些滑溜積極跟上節奏的反應，但卻沒有像後驅般敏感瘋癲，如此一來不僅能提供活潑但又易控安定的表現，同時也讓駕駛享受滿滿樂趣。
為了突顯128ti的獨特性，BMW除配置M Sport套件及專屬18吋輪圈和M紅色卡鉗營造性能樣貌，也在前後進氣壩飾條及側裙等處輔以紅色妝點強化氛圍，另外於側裙也附上ti字樣彰顯身分。
車艙部分則在M運動化真皮方向盤、Dakota真皮跑車座椅基礎下，於儀表平台、車門扶手、中央扶手與地墊等輔以紅色縫線進一步營造熱血氛圍，當然也於中央扶手繡上專屬身分的ti字樣。
在營造熱血性能之餘128ti也兼顧科技與便利性，雙10.25吋數位儀表與中控螢幕構成的虛擬座艙搭配抬頭顯示器，給予駕駛最直覺得辨識效果，而內建導航、智能服務、手機數位鑰匙、電動尾門、無線Apple CarPlay/Android Auto、主動防撞輔助、盲點警示、後方防追撞警示等配備，也提供車主日常用車便利性與安全防護。
1 Series從後驅F20世代邁入前驅F40世代前，相信不少車迷抱持著懷疑的態度或認為樂趣將不在的想法，但試駕過全新世代1 Series後，發現縱使是入門118i仍有著出色的表現，而此次的128ti更在動力性能與操控帶來更豐富的樂趣，當然如果還覺得不夠亦或有更高預算，你可以選四驅的M135i。