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Polestar純電家族四捷同框，預告品牌未來走向及策略

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-16 08:55:20

昨天才介紹Polestar 5測試車將現身下週的Goodwood Festival Of Speed活動的新聞，稍晚再公布一張4車同框的預告照片，其中Polestar 4的外觀被布幔所遮掩，據原廠所述此車造型與Polestar 3相似但更具運動化輪廓，預計推出時間點為2023年。

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首先從Polestar 3看起，這款車為品牌首款跨界休旅車型，相較其他家族成員擁有更高的腰線，肌肉感的鈑件線條也更為明顯，懸浮式斜背車頂亦強化了視覺的運動化感受，訴求為個性化及性能兼具的中大型豪華電動休旅；內裝採雙排座椅設定，並搭載先進的光達感測雷達及半自動駕駛輔助系統，依等級規格有單馬達及雙馬達的選項，續航里程約落在600公里範圍，預計今年10月發表並在美國及中國工廠生產。

Polestar 5則是四門轎跑設定，外型會延續Precept概念車的樣貌，不過原本的鍘刀車門設計為了實用性改回傳統車門結構，內裝則具備兩組大尺寸數位儀表與中控螢幕，並具備運動化方向盤與線傳排檔系統，其餘規格並未有太多資訊，不過Polestar 5的原型車將現身下週的Goodwood Festival Of Speed活動，希望屆時會有更多的資訊公布，量產車預計在2024年推出。

最神秘的Polestar 4設定為跨界轎跑車型，雖然外觀被布幔所遮掩，不過原廠表示外型會與Polestar 3相似但車高較低且車長較短，搭配較低的腰線與外擴的輪拱造型，視覺感受上會來的更為短捷，尾燈則與Polestar 5同樣採貫穿式的LED燈條作為後部特徵，動力規格與內裝配置待日後公布。

Polestar目前在25個國家擁有銷售據點，今年稍晚會在以色列及義大利開幕新展間，預計明年會拓增至30個國家，依今年Polestar 2的接單狀況比去年增長了290%，原廠預估在Polestar 3、Polestar 4推出後，到2025年時年產量有望突破16萬輛，屆時也將有更多能量來拓展品牌規模並吸引到更廣泛的顧客。

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