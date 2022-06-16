直播／疫情呈緩降！專家認7月有望只剩尾巴 羅一鈞說明
中央流行疫情指揮中心昨（15）日公布國內新增68,965例COVID-19確定病例，分別為68,939例本土個案及26例境外移入；另確診個案中新增143例死亡。台大醫師李秉穎今日認為國內疫情呈緩降坡趨勢，到7月時可望降到單日新增萬例以內，可能還會「拖個尾巴」，但就是快要到達平地。最新疫情展望在下午記者會上由醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明。
李秉穎認為台灣的疫情發展像日本，目前呈現緩降趨勢，疫情還要持續多久則難料，但7月可望降到單日新增1、2萬例或1萬例以內的程度，雖仍會有死亡個案，但就算是到達平地。至於有媒體報導國內疑似出現首例「成人版多系統發炎症候群」的MIS-A病例，羅一鈞昨日說明目前國內還沒有真正通報為MIS-A的個案，但各種可能性不能完全排除，還需要仔細研究再做後續研判。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由醫療應變組副組長羅一鈞主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
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