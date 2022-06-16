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中國稱我水產包裝有新冠病毒　綠：甩鍋病毒源頭的大外宣

▲中國違反國際規定，禁止我國水產輸入，綠營幕僚分析，根本就是藉以甩鍋病毒是自外部傳入，非來自中國內部的大外宣。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國違反國際規定，禁止我國水產輸入，綠營幕僚分析，根本就是藉以甩鍋病毒是自外部傳入，非來自中國內部的大外宣。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-16 11:53:59

中國政府繼禁止我國石斑魚輸入後，再以外包裝檢出「COVID-19陽性」為由，禁止台灣白帶魚輸入，引發論戰。綠營幕僚今（16）日向記者表示，不論是對台灣的農漁產品，或是澳洲牛肉、印度代理南美白蝦、挪威鮭魚，以及韓國的服飾等，多是中國片面獨斷宣布執行禁止進口，從不提出任何科學證據清楚說明，除是利用經貿阻礙來威嚇他國外，近來以檢出「COVID-19病毒」為由，不免讓人質疑，是藉以甩鍋病毒是自外部傳入，非來自中國內部的大外宣。

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這位幕僚指出，從過去禁止我國鳳梨、釋迦，到近日的石斑魚、白帶魚，中國從未依照國際貿易規定，善盡溝通責任的作為，我國農委會多次要求中國政府應提出明確的科學證據，但中方都不理睬、不回應，如此粗暴不講理的單方行為，無疑就是透過貿易阻礙方式，對台進行政治打壓，甚至不惜毀壞台灣經貿商譽，根本坐實中國蠻橫不講的霸道惡行。

該幕僚表示，世界衛生組織（WHO）曾說過，從冷凍食品中感染COVID-19病毒風險很低，然而中國仍以商品檢驗出「COVID-19病毒」禁止他國商品輸入，作為貿易威嚇的新藉口，台灣的白帶魚並非是首例，更不會是唯一。像是澳洲牛肉、紐西蘭牛肉、挪威的鮭魚、厄瓜多與印度「代理」南美白蝦，更誇張的是南韓的「服飾」，也被中國以驗出病毒為由禁止進口。

他進一步說，這些國家的產品，也多是中國單方片面宣布禁止，沒有提出任何科學證據，以挪威鮭魚為例，挪威的食品安全局就指出，目前沒有無案例可證明COVID-19病毒可藉由受汙染的食品和水傳播，而且中國禁止挪威鮭魚的時間點，剛好是中國國內疫情「二度爆發」，中國的背後動機不免啟人疑竇。

再以中國禁止澳洲的牛肉為例，這位幕僚表示，當時許多國際媒體認為中國對澳洲禁止牛肉輸入，是起因於澳洲支持對COVID-19病毒源頭是否是中國武漢進行調查所採行的報復行為，而且甚至想把病毒源頭甩鍋給澳洲。另中共官媒環球時報就發佈過自家調查，指控病毒是源自國外的冷凍食品，還點名澳洲的冷凍牛肉。由此可見，中國政府以其他國家商品檢出「COVID-19病毒」，作為甩鍋病毒源頭，是其來有自，更是慣犯行為。

綠營幕僚強調，自全球疫情爆發以來，歐美多國都提出調查，指證病毒源頭可能來自中國，而中國卻是想方設法阻止國外專家組團調查，甚至還想把源頭甩鍋給其他國家，如冷凍食品、美國大兵，指稱是外部傳入。中國在公共衛生的公信力一直被國際社會質疑，加上多次以病毒檢出為由禁止他國商品，提不出科學證據的紀錄，可知日前中國拿我國白帶魚開刀，除了「以商農逼政」威嚇台灣，其他的原因，就是想要甩鍋中國是病毒源頭地，還宣傳「動態清零是正確的」。

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